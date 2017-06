Tizi Ouzou : Ali Amrane et Nouara font un tabac

Le rocker kabyle, Ali Amrane, a gratifié, mercredi dernier, les mélomanes de Tizi-Ouzou, d’un show exceptionnel au niveau de la salle de spectacle de la maison de la culture Mouloud-Mammeri qui s’est avérée exigüe pour contenir ces centaines de fans venus profiter de l’ambiance électrique ayant prévalu tout au long de cette soirée organisée par la direction de la culture dans le cadre de son programme d’animation spécial Ramadhan. Dès l’entame de ce gala, le public était en parfaite communion avec leur idole préférée qui s’est mise à enchaîner des chansons de son répertoire et de différents airs musicaux. « Khali Slimane», « Houria», « Tabalizt «, «Tilufa», « Bghigh ak mehemlagh «, «SSfina», «Mariage noir et blanc», ainsi que d’autres chansons aussi mélodieuses les unes que les autres ont été interprétées durant ce spectacle exceptionnel qui aura duré un peu plus de deux heures et assurées par un chanteur créateur et au talent exceptionnel.

Le chanteur a animé un autre gala exceptionnel dans la soirée de jeudi dernier dans la commune de Boudjimaâ où le public, venu nombreux, a été aussi gratifié d’une soirée qui restera gravée dans la mémoire des habitants de cette localité. Le gala d’Ali Amrane dans cette localité s’est déroulé dans une parfaite ambiance familiale grâce à la mobilisation des organisateurs qui ont mis tous les moyens indispensables à la réussite de ce concert exceptionnel de ce rocker kabyle dont les rangs de ses fans ne cessent de grossir. Avant Ali Amrane, c’est à l’autre vedette de la chansonnette kabyle, Mohamed Allaoua, de mettre le feu à la scène dans cette petite localité de la wilaya de Tizi-Ouzou qui est sortie de son anonymat durant ce mois de Ramadhan en organisant des soirées musicales animées par plusieurs stars de la chanson kabyle.

Comme d’habitude, Mohamed Allaoua a été à la hauteur de la foule nombreuse venue assister à cette soirée, en lui offrant les meilleures chansons de son répertoire.

Une magique et douce atmosphère avec la Diva



Dans la soirée de jeudi dernier, c’est la diva de la chanson kabyle, Nouara, qui a offert un moment de détente et d’évasion aux malades hospitalisés au CHU Nedir-Mohamed de la ville des Genêts où elle a assuré l’animation d’une soirée à la demande de la direction de la culture et de ce même établissement hospitalier.

La diva a bercé durant une heure avec sa belle voix et ses exquises paroles des dizaines de malades accompagnés des membres de leur famille. Elle a partagé une douce soirée avec ces patients à qui elle a interprété quelques unes de ses plus belles chansons à l’auditorium de cet établissement de santé. De sa voix puissante et cristalline, qui n’a pas pris une ride malgré le poids des années, Nouara a accueilli l’assistance avec un sourire radieux, souhaitant un prompt rétablissement aux malades et à elle-même qui souffre d’une maladie des yeux. Elle a également rendu hommage aux médecins algériens, en qui «il faut avoir onfiance car ils font leur possible pour guérir les patients», a-t-elle dit. Sous les youyous et les applaudissements de l'assistance, elle a entamé son gala avec la chanson d «h’aray ig venoun», imposant un silence religieux au public nombreux qui préfère se taire pour apprécier la voix envoûtante de Nouara et se délecter des belles mélodies des chansons qui s’enchaînent au grand plaisir des malades. «La musique est une thérapie qui adoucit les cœurs, apaise les esprits, et fait oublier la maladie pour le bien-être du corps», témoigne une malade hospitalisée au CHU, qui a beaucoup apprécié cette initiative. Un avis partagé par plusieurs autres malades présents à ce concert. Nouara, visiblement émue, égrène les chansons et berce l’assistance avec «Yetchats win oursengui lahsan», «Akwessigh ammi azizen».

L’interprétation de la chanson d’amour «Amek ithevgham oul adhihmel wis sin» a été un moment de grande émotion et de communion entre elle et les malades subjugués par la forte présence sur scène de la diva.

Avec ces quelques chansons, Nouara a réussi à plonger l’assistance dans une magique et douce atmosphère que seule sa voix d’or et sensible sait faire. Elle a ainsi mis du baume au cœur des patients présents, et dessiné le sourire sur leurs visages, leur donnant l’espoir d’une guérison. A la fin du spectacle, des cadeaux ont été remis à la diva par le directeur du CHU, la directrice de la culture et le président d’APC de Tizi Ouzou.

Bel Adrar /APS