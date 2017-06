Athlétisme, Championnat d’Afrique (U20) : 331 sportifs de 35 pays à Tlemcen

Pas moins de 331 sportifs (129 femmes et 202 hommes) sont engagés dans les différentes compétitions du 13e championnat d’Afrique d’Athlétisme, prévu du 29 juin au 2 juillet prochain, à Tlemcen, a-t-on appris, hier, du comité d’organisation.

Cette situation, arrêtée au 22 juin, met en relief la participation de 35 pays à ces joutes, soit un record pour la ville de Tlemcen dans ce domaine, a-t-on précisé. Avec 53 athlètes engagés, dont 24 femmes, l’Algérie arrive en tête, suivie de l’Ethiopie (49-23), le Zimbabwe (30-14), le Maroc (24-07), l’Egypte et la Gambie (20-08), l’Afrique du Sud (19-06) et la Tunisie (16-04). Conduits par 105 officiels, les 35 pays engagés, jusqu’à cette échéance, se font remarquer par la présence d’un seul athlète pour le Congo (Brazzaville), le Lesotho et Madagascar, notamment, ajoute-t-on. Toutes les conditions devant assurer le bon déroulement de cette édition sont réunies, au niveau de la capitale des Zianide, souligne-t-on de même source, avant de rappeler que les épreuves débuteront la matinée du 29 juin courant au niveau du stade d’athlétisme du Plateau de Lalla Setti surplombant à 800 m. d’altitude la ville de Tlemcen.

La cérémonie d’ouverture étant prévue, elle, le même jour, à 17 heures. Il est à rappeler, que l’équipe algérienne des U20 est arrivée, le 22 juin, à Tlemcen où elle doit effectuer, jusqu’au 28 du même mois, un stage de préparation.