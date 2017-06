Goal-ball , Classement mondial : l’équipe nationale (messieurs) perd encore des places

La sélection algérienne (messieurs) de goal-ball continue de perdre des places au classement mondial de la Fédération internationale des sports pour visuels (IBSA), en pointant à la 18e place avec 216.104 points au dernier ranking, selon le site officiel de l’instance mondiale. Au classement d’avril, les coéquipiers d’Abdelhalim Larbi occupaient la 14e place et la 13e durant les quatre mois d’avant. L’équipe algérienne s’était même permis le luxe de figurer dans le Top 10 des meilleures équipes mondiales de la discipline de goal-ball, il y a quelques années et de se maintenir pendant longtemps. Sa mauvaise prestation aux derniers jeux Paralympiques de Rio au Brésil (dernier au classement du tournoi) sur dix équipes participantes, lui a valu la 18e position, en attendant d’essayer de remonter la pente, lors du prochain championnat d’Afrique de la discipline, prévu à Sharm El Cheikh en Egypte au mois d’octobre prochain. Néanmoins, l’équipe algérienne reste la meilleure sélection au niveau africain et arabe où elle occupe la 1re place avec le même total de points, devant, respectivement, la Qatar (25e avec 146.406 pts), l’Egypte (26e avec 138.136 pts), le Maroc (35e avec 74.093 pts), la Côte d’Ivoire (44e/37.008 pts), le Mali (49e/24.720 pts), le Rwanda (54e/15.000 pts), le Ghana (57e/13.247 pts) et la Tunisie (59e avec 12.990 pts). 81e pays, dont 12 africains figurent au classement de l’IBSA du mois de mai 2017. Le classement est toujours dominé par le Brésil avec un total de 785.837 points, devant la Lituanie (724.525 pts) et la Turquie (426.919 pts). Chez les dames, la sélection algérienne maintient le cap avec une 21e place (84.947 points), devant l’Egypte, 23e avec 69.759 pts. Les deux sélections se disputeront le titre africain, en octobre prochain en Egypte.

Quatre sélections africaines ont intégré, jusqu’à présent, le classement de la fédération internationale des sports pour visuels. Outre l’Algérie et l’Egypte, le Maroc (30e) et la Tunisie (38e) ont aussi pris place. Au sommet du classement, la Chine a ravi la 1re place au Brésil et totalise 620.974 points, contre 547.315 pts pour les Brésiliennes qui occupaient la pôle position depuis décembre dernier. La 3e place revient aux Turcs avec 53.684 points. 42 sélections figurent au classement de l’IBSA pour le mois de mai dernier.