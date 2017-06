Tennis de Table , Tournée mondiale de l’ITTF-2017 : Boudjahem désigné arbitre principal du tournoi de Lagos

L’Algérien Abdallah Boudjahem a été désigné par la Fédération internationale de tennis de table (ITTF), arbitre principal de l’Open de tennis de table du Nigeria-2017, prévu du 9 au 13 août au stade Molade Okoya-Thomas Hall of Teslim Balogun à Lagos, rapporte le site de l’instance mondiale. Boudjahem sera à la tête d’une équipe composée également des Sud-Africains, Roderick Volkwyn et John Peters (arbitres adjoints), a indiqué le coordinateur du Tour mondial de l’ITTF, Emese Barsai. Le tournoi de Lagos devra regrouper, cette année, les meilleurs pongistes au monde qui ont accepté de faire partie de la série des Challenges de l’ITTF, les plus relevés tournois inscrits au calendrier de l’ITTF. « Nous attendons plus de pays et d’étoiles de tennis de table cette année, parce que le niveau continue à progresser et aussi de nouveaux joueurs, surtout du continent africain, ont commencé à s’identifier au championnat en tant que championnat d’élite en Afrique », explique l’écrit de l’instance mondiale. En plus de la concurrence, les responsables techniques de l’ITTF croient en la possibilité d’améliorer, d’année en année, l’organisation des Opens, pour le bien de la discipline. Il est à rappeler qu’Abdallah Boudjahem, ingénieur en construction mécanique de formation, est l’un des arbitres algériens de tennis de table détenteurs du grade de Badge Bleu lui permettant d’officier des compétitions internationales de haut niveau, comme ce fut le cas lors des jeux Olympiques de Pékin en Chine (2008).