Volley-ball, Open masculin de beach-volley de ramadan à Oran : La paire « Zahaf -Berrahou » vainqueur

La paire de Zahaf Kadra-Berrahou Allek s’est adjugée le trophée du tournoi de Beach-volley Open masculin (2x2) « Spécial Ramadhan » qui a pris fin vendredi soir au niveau de l’esplanade du jardin de Sidi M’hamed à Oran. Devant un public nombreux, le duo Zahaf-Berrahou d’Arzew a disposé, facilement, en finale de la paire de Mohammadia (Mascara) et composée de Bessaid Hachimi et Berrani Lakhdar sur le score de 2-0 (21/20, 21/17). Après deux journées de compétition très intense en nocturne, vingt matches ont été joués lors de ce tournoi dont dix en premier tour, quatre pour les quarts de finale, deux pour les demi-finales, un match de classement pour la troisième et quatrième place et une finale. Cette manifestation sportive originale, mise sur pied par la ligue oranaise de volley-ball, en collaboration avec la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS), a vu la participation d’une vingtaine de paires représentant quatre wilayas de l’ouest pays, à savoir Sidi Bel-Abbès, Mascara, Ain Témouchent et Oran. Le tournoi de beach-volley est inscrit dans le programme de la 19e caravane de beach-volley, entamé à l’occasion de l’ouverture de la saison estivale 2017. D’autre part, cette caravane sillonnera, à partir du 20 juillet prochain et jusqu’à la fin du mois d’août, les plages de Saint-Roch et des Andalouses, pour s’achever à Mers El Hadjadj.