Football - Ligue 2-Mobilis, RC Kouba : Ahmed Taleb Haguiga (MB Rouissat) première recrue

L’ailier du MB Rouissat (Division nationale amateur) Ahmed Taleb Haguiga est devenu la première recrue estivale du RC Kouba, promu en Ligue 2-Mobilis de football, a appris l’APS samedi auprès du club algérois. Le joueur âgé de 23 ans s’est engagé pour un contrat de deux ans, et sera suivi par d’autres joueurs dans les prochains jours. Au terme d’un finish à couper le souffle, le RCK a réussi à coiffer au poteau l’US Beni Douala pour assurer son accession lors de la 30e et dernière journée de la compétition. Ayant trouvé le deuxième palier du football national sous la houlette de Youcef Bouzidi, la direction koubéenne est à la recherche d’un nouveau coach qui aura à assurer le maintien pour le retour du club en Ligue 2. Ancien pensionnaire de l’élite, le RCK a été relégué en Ligue 2 lors de la saison 2008-2009. Il a passé trois ans au sein de ce palier, avant de rétrograder en Division «Amateur» où il est resté pendant cinq ans (2012-2017). Le club Vert et Blanc, fondé en 1945 est réputé pour son école, ayant formé plusieurs joueurs d’exception, tels que Boualem Amirouche, Salah Assad, Mohamed Kaci-Saïd et les frères Aït Chegou.