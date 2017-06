Sport scolaire : « La Fédération n’a pas accordé d’importance aux championnats du Monde »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Oul Ali, a assuré vendredi que le forfait de la sélection algérienne scolaire aux championnats du Monde d'athlétisme, prévus du 24 au 30 à Nancy (France), est dû à la «négligence» du président de la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS), Hafid Izem, qui n'a pas accordé d'importance au dossier de participation déposé au ministère.

«Nous n'avons jamais empêché une sélection de prendre part à une compétition internationale, surtout chez les petites catégories. Mais le président de la FASS, Hafid Izem, n'a accordé aucune importance au dossier de participation, comme s'il avait choisi d'autres intérêts, au lieu de travailler en coordination avec le MJS pour la sélection algérienne, et il doit en assumer les conséquences», a déclaré M. Ould Ali, lors d'un point de presse, à l'issue d'une tournée aux salles qui abriteront les matchs du Mondial de handball U21 prévu le mois de juillet prochain à Alger.

Le ministre a exprimé son mécontentement après la publication de la FASS d'un communiqué où elle assure que «le MJS a bloqué la participation des athlètes algériens, malgré le dépôt du dossier dans les délais».

«La première chose qui a attiré mon attention est que le communiqué de la FASS n'était pas signé par le président de l'instance. Le dossier a été étudié et approuvé depuis plusieurs jours par nos services, mais la négligence du président de la FASS à ce sujet nous a poussé à ne pas donner le feu vert pour une participation. La FASS a décidé de s'attaquer au ministère de la Jeunesse et des Sports, même si nous avons toujours été du côté des Fédérations», a-t-il ajouté.