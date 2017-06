Fédération algérienne de boxe : Ould Ali explique l’éviction du président Nehassia

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a fourni des explications sur la fin de fonction du président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Mohamed Nehassia, après plusieurs irrégularités enregistrées dans le fonctionnement de l'instance fédérale depuis son élection en mars 2017.

«Le président de la FAB a été élu avec une voix d'avance sur son concurrent, c'est un point important. Selon les membres de l'AG et du bureau exécutif, Nehassia a géré la Fédération de façon individuelle sans prendre en considération l'avis des membres du bureau exécutif.

Les décisions prises lors des réunions n'ont jamais été appliquées, en contradiction avec les textes de loi», a déclaré M. Ould Ali, lors d'un point de presse, à l'issue d'une tournée aux salles qui abriteront les matchs du Mondial de handball U21 prévu le mois de juillet prochain à Alger. Le ministre s'est étonné que Nahassia a refusé de remettre les griffes de la Fédération après avoir été démis de ses fonctions de président de la FAB. La FAB avait reçu la décision ministérielle de fin de mission pour Nehassia le 25 mai dernier, à cause de plusieurs irrégularités enregistrées dans le fonctionnement de l'instance fédérale depuis son élection en mars 2017.