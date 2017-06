Judo : Les dates et les lieux des cinq prochaines compétitions nationales maintenus

La Fédération algérienne de judo (FAJ) a annoncé, hier sur son site officiel, que les dates et les lieux des cinq prochaines compétitions nationales sont «maintenus», suivant le programme initial. Le championnat national «par équipes» pour les catégories seniors de première et de deuxième division sera la première compétition au menu.

Il se déroulera les 29-30 juin, à Bou Ismaïl (Tipasa). Il sera suivi du championnat national «par équipes» des catégories minimes-juniors, qui se déroulera les 7-8 juillet prochain à Boumerdès (est), puis viendra le tour du championnat national «par équipes» des cadets-espoirs, qui lui se déroulera les 14-15 juillet à Birtouta (Alger). Deux jours plus tard, cette même salle de Birtouta abritera le championnat national individuel des «minimes», prévu les 17 et 18 juillet. L'Ouest du pays ne sera en reste, puisque c'est la ville d'Oran qui va accueillir les Coupes d'Algérie des différentes catégories (minimes, cadets, juniors et seniors), prévues les 21 et 22 juillet.