Natation : 23e édition de la coupe de la « Comen » à Malte/200m dos : Ardjoun s’adjuge la médaille d’or et bat son record national

Le nageur algérien Abdallah Ardjoun a décroché la médaille d'or sur 200m nage dos «catégorie juniors» de la 23e édition de la coupe de la «Comen», qui se déroule à la Valette (Malte), en battant au passage son propre record national.

Ardjoun a remporté la course avec un chrono de (2:03.48), alors que l'ancien record national est détenu par lui même avec un temps de (2:03.68). «On s'attendait vraiment à ce podium, mais on ne pouvait pas déterminer la couleur de la médaille, vu le niveau très élevé de la compétition, en présence de plusieurs nageurs de haut niveau», a déclaré à l'APS, Belakhel Réda, directeur technique national (DTN) à la Fédération algérienne de natation (FAN). «L'état de forme d’Ardjoun et son niveau ont fait la différence, il a préparé cette échéance de la bonne manière, en plus il est spécialisé dans cette nage», a ajouté le DTN. Quatre nageurs algériens sont engagés dans cette échéance, il s'agit d’Ardjoune Abdallah, Balamane Moncef, Medjahri Abdenour et Bouhamidi Ryad, encadrés par l'entraîneur national Bouchandouka Mouloud.

Cette compétiton est marquée par l'absence de la gent féminine algérienne qui n'a pas validé son ticket de participation.

«Nos filles ne prendront pas part à cette 23e édition, car elles n'ont pas pu réaliser les minima exigés pour leur sélection», avait déclaré Belakhel, avant le départ de la délégation algérienne.