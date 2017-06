Mondial de handball (U21)/ infrastructures : M. Ould Ali satisfait

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a rassuré vendredi quant à la disponibilité de la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf pour abriter des matchs du championnat du monde de handball des moins de 21 ans (U21) prévu à Alger (18-31 juillet 2017), tout en appelant à accélérer les travaux à la salle Harcha-Hacène, l'autre enceinte retenue pour ce rendez-vous mondial, pour être prête «au plus tard le 10 juillet».

«Franchement, je suis satisfait de l'avancée des préparatifs à la Coupole qui est pratiquement prête pour abriter les rencontres du Mondial. Un grand travail a été effectué dans cette enceinte au moment adéquat. Concernant la salle Harcha-Hacène, j'ai donné des instructions aux services techniques pour accélérer les travaux, car je ne suis nullement content des préparatifs. Tout le monde doit être mobilisé pour réussir l'organisation de cet événement», a affirmé le premier responsable du département ministériel, lors d'un point de presse tenu au stade du 5-Juillet, au terme d'une visite d'inspection aux deux salles. Outre l'Algérie (pays hôte), 23 autres sélections prendront part à ce Mondial. Le Sept national évoluera dans le groupe D en compagnie de la Croatie, de l'Islande, de l'Arabie saoudite, de l'Argentine et du Maroc.

Les organisateurs ont retenu également six salles réservées aux entraînements des pays participants : El-Biar, Bordj El-Kiffan, Aïn Bénian, Chéraga, la salle de la Protection civile et Baraki. «Nous avons consacré 46 milliards de centimes pour la remise à niveau des deux salles principales, en plus de celles réservées aux entraînements qui ne sont pas toutes prêtes. Les six enceintes devront offrir aux 24 nations participantes les meilleures conditions d'entraînement», a-t-il ajouté.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a procédé à l'installation d'une commission d'organisation chargée du suivi de l'événement sur tous les plans afin de permettre aux délégations des différentes équipes au nombre total de 600 personnes d'être dans de bonnes conditions.

«Le ministère a installé cette commission pour une meilleure organisation de l'événement.

La Fédération algérienne de handball (FAHB) a reçu à trois reprises la visite d'experts dépêchés par l'IHF afin de donner des instructions, de quoi permettre à l'Algérie d'organiser un mondial aux standards internationaux», a souligné M. Ould Ali.

De son côté, le président de la FAHB, Habib Labane, a affirmé que son instance est «prête» pour organiser ces championnats du monde «dans les meilleures conditions». «Nous sommes prêts pour abriter cette fête de la petite balle. Nous allons tout donner pour faire de ce rendez-vous une véritable réussite et permettre à tout le monde d'être dans des conditions idéales», a-t-il promis, informant, à l'occasion, que «la sélection argentine sera la première à rejoindre Alger, le 13 juillet prochain».