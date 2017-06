L’USM Bel-Abbès exposé à la saignée

El-Khadra, malheureux demi-finaliste de la Coupe d’Algérie et quatrième de la Ligue 1 Mobilis, est sérieusement exposé à une grande saignée au cours de l’intersaison, après que de grosses pointures du championnat ont décidé de faire leurs ‘‘emplettes’’ du côté de la ‘‘Mekerra’’, profitant des relations tendues entre les joueurs et les dirigeants. Le latéral gauche, Cherifi, est le premier à avoir claqué la porte en optant pour l’USM Alger jeudi, soit 48 heures après l’élimination de son équipe de la compétition populaire. Le buteur de l’équipe, Balegh, l’une des révélations de la saison 2016-2017, annonce qu’il va emboiter le pas à son coéquipier. Le capitaine d’équipe, Sidhoum et l’attaquant Zouari, s’apprêtent à leur tour à quitter le navire. Le fait que les trois éléments en question soient libres de tout engagement renforce la probabilité de leur départ. Il n’y a pas seulement que les joueurs libres qui veulent partir, même ceux encore sous contrat souhaitent changer d’air, songeant à répondre aux nombreuses offres qui leur parviennent. C’est le cas de Bouguelmouna, Bounoua, Khali et Lamali, pour ne citer que ceux-là. Ces joueurs ont leur idée pour s’offrir un bon de sortie. Le recours à la Chambre de résolution des litiges (CRL) pourrait constituer une solution pour eux afin de résilier leur contrat avec les Vert et Rouge de Sidi Bel-Abbès, d’autant qu’ils ne sont pas payés depuis plusieurs mois. Justement, c’est l’aspect financier qui a freiné les protégés de l’entraîneur Cherif El Ouezzani dans leur élan, après avoir réussi à séduire plus d’un pour leur retour parmi l’élite. D’ailleurs, Cherif El Ouezzani, qui n’a toujours pas tranché son avenir avec l’USMBA, s’empresse de lancer un message aux responsables du club. « Il faut préserver cette ossature de joueurs qui a procuré de la joie à toute une ville. Cela passe par régler tous les problèmes de l’effectif, au risque de voir le groupe vidé, ce qui serait synonyme d’un véritable gâchis, car il faudra remonter dans le temps pour trouver trace d’une aussi talentueuse génération qu’a possédée l’USMBA », a déclaré le champion d’Afrique avec la sélection algérienne en 1990. Des changements sont prévus dans les hautes sphères du club, après que le président Abdelghani El Hannani, revenu dernièrement sur sa décision de démissionner, a décidé de mettre en vente ses actions pour quitter définitivement la société par actions de la formation de la ‘‘Mekerra’’.