Naples, l’AS Rome et le Zénit Saint-Pétersbourg veulent Ounas

Le talentueux milieu de terrain international algérien des Girondins de Bordeaux, Adam Ounas, convoité par les dirigeants de Naples, ne manque pas de sollicitations en cette période d’intersaison. En plus de l’équipe italienne de Serie A, qui tient à le faire venir, deux autres clubs viennent de lui manifester leur intérêt. Il s’agit d’un autre club italien et pas des moindres, l’AS Rome, vice-champion d’Italie, en plus de l’un des plus grands clubs actuels de Russie, le Zénit Saint-Pétersbourg, comme rapporté hier par le quotidien sportif français L’Equipe. Adam Ounas, semble très intéressé de jouer dans le Calcio, qui lui permettra d’élever son niveau et de faire montre de ses immenses qualités. On parle d’un éventuel transfert définitif à Naples ou à l’AS Rome. Son club, Bordeaux réclame 8 millions d’euros, au moment où pour l’instant Naples vient de formuler une offre d’un montant inférieur, en proposant à Bordeaux, la transaction contre 6 millions d’euros. Les négociations se poursuivent et rien n’est tranché jusqu’à présent. Pour rappel, le joueur âgé de 20 ans est encore lié par un contrat avec les Girondins jusqu’en 2021. L’AS Rome et le Zénit Saint-Pétersbourg s’apprêtent à faire une offre concrète aux Girondins de Bordeaux, avec l’intention de s’attacher les services de Ounas. Son transfert devrait avoir lieu au courant de cette semaine, selon nos informations.

M.-A. A.