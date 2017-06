Verts d’Europe, Sporting Lisbonne : Vers le retour de Slimani

Une formation où il n’a pas vraiment réussi à s’adapter, malgré la présence de son compatriote Mahrez dont la notoriété ne fait aucun doute. Arrivée en provenance du club portugais, le Sporting Lisbone, pour la somme non négligeable de 30 millions d’euros, a connu une saison mi-figue mi-raisin. En vingt-trois rencontres, dont treize en tant que titulaire, l’attaquant algérien n’a réalisé que 7 buts et 4 passes décisives. Trop maigre pour convaincre le remplaçant de Raneiri à la barre technique, Shakespeare. Celui-ci lui a souvent préféré Okazaki pour former la doublette d’attaque avec l’incontournable Vardy. Par ailleurs, l’international algérien n’a pas réussi, non plus, à faire l’unanimité auprès des supporteurs du club de la banlieue londonienne. Il faut dire que le joueur en question, absent durant un mois pratiquement durant la CAN 2017, n’a pas été épargné par les blessures durant l’exercice écoulé. Un départ est donc tout à fait envisageable pour les deux parties. En Angleterre, on parle déjà d’un éventuel transfert de Slimani vers un revenant en Premier League, à savoir New Castle. Par ailleurs, le journal sportif portugais, A Bola, vient de révéler l’intérêt des dirigeants du Sporting Lisbonne pour leur ancienne vedette. L’attaquant des Verts a laissé une très bonne impression au sein de la formation de la capitale portugaise. Notamment lors de sa dernière saison où il a réussi à inscrire 27 buts en 33 matchs. Néanmoins, selon la même source, ce retour au bercail n’a de chance de se concrétiser qu’à une condition. Le Sporting ne fera de proposition à Leicester qu’en cas de départ de sa nouvelle coqueluche néerlandaise Bas Dost, auteur de 34 réalisations cette saison, pour l’Olympique de Marseille. Quelle que soit la destination, Slimani serait tout à fait disposé à faire ses valise cet été.

R. M.