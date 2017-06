Mohamed Bakalem, Chef de division des études économiques au CNES : Renforcer le tissu des entreprises

Investir, oui. Mais est-il bon investisseur qui veut ? En présentant le plan d’action du Gouvernement, le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a relevé, dans le volet économique, la poursuite des efforts pour booster les investissements dans les secteurs créateurs d'emplois, notamment l'Agriculture, l'Industrie, le Tourisme et l'Economie numérique tout en œuvrant au renforcement du tissu des entreprises au niveau national à travers des pôles de production. A ce sujet, Mohamed Bakalem, expert en finances, chef de division des études économiques au CNES, joint hier au téléphone, met en relief la nécessité d’établir une sorte d’arbitrage, et séparer le bon investisseur du mauvais. Autrement dit, tout investissement non porteur est appelé à disparaître.

Et relève, d’autre part, que pour les services où l’Algérie importe à coups de milliards de dollars, il y a nécessité de «construire» des compétences nationales à moyen et long termes. Aux investisseurs, d’importants avantages fiscaux, financiers et fonciers sont accordés. M. Tebboune, soucieux de maintenir l’investissement comme moteur de la croissance, ne veut plus entendre parler de rendement décroissant, notamment dans une conjoncture économique particulière marqué par la chute des prix de pétrole. Aujourd’hui, il ne s’agit pas uniquement de dépasser cette étape, mais, comme l’explique M. Bakalem, de faire de la diversification économique une réalité, avec à la clé une stratégie efficace qui dictera le chemin à suivre pour les prochaines années. Dans son intervention à l’hémicycle Zighoud-Youcef, le chef de l’Exécutif a indiqué à propos des objectifs à atteindre à l'horizon 2020-2030, que le plan d'action du gouvernement vise un PIB hors hydrocarbures de l'ordre de 6,5%, et un revenu individuel multiplié par 2,3. Il s'agit également d'atteindre la sécurité alimentaire pour soutenir la croissance économique, d'éradiquer le commerce parallèle, le monopole et le travail non déclaré. Pour atteindre cet objectif, le Premier ministre mise sur le progrès technique. Le progrès technique peut également permettre d’utiliser plus efficacement le capital existant, par exemple sous la forme d’une amélioration de l’organisation du travail. Ce rendement plus élevé est source de croissance (un même volume de facteurs permet de produire plus), ce qui justifie des investissements supplémentaires. Le progrès technique peut également permettre d’utiliser plus efficacement le capital existant, par exemple sous la forme d’une amélioration de l’organisation du travail. Ce rendement plus élevé est source de croissance (un même volume de facteurs permet de produire plus), ce qui justifie des investissements supplémentaires. Par ailleurs, M. Abdelmadjid Tebboune est revenu sur l'importance de la transition économique nationale, expliquant que celle-ci passe par la réorganisation des politiques industrielles et sectorielles, la poursuite de l’effort pour trouver des alternatives à l’importation à travers l’encouragement et la protection du secteur productif national et la promotion des start-up et des petites et moyennes entreprises. S’agissant des PME, il y a lieu de rappeler qu’un décret lié à la création d’un Conseil national de concertation pour le développement de la PME sera prochainement publié. Pour M. Bakalem, il est question de la «débucratisation», voire «sortir de la phobie administrative», de «faciliter le financement» des entreprises concernées, notamment de trouver le meilleur rempart à l’informel, constituant un «frein sérieux» au développement de la petite et moyenne entreprises.

Fouad Irnatene