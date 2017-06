Débats à l’APN sur le plan d’action du gouvernement : Maturité et prise de conscience

Incontestablement, nombreux parmi les députés qui sont intervenus lors de la séance plénière consacrée au débat sur le plan d’action du gouvernement ont fait preuve de maturité et montré un sens de responsabilité plus ou moins élevé au sujet de la question cruciale liée au développement du pays. Par delà leurs appartenances partisanes, nombreux étaient ces nouveaux élus du peuple qui se basant sur des données très objectives, ont ainsi énuméré une série de propositions attestant de leur parfaite prise de conscience de la situation actuelle du pays.

Des propositions qui sont de nature à dynamiser l’action du gouvernement en termes de développement tous azimuts, comme cela est consigné noir sur blanc dans les programmes du Président de la République.

Il en est, entre autres, parmi ces propositions celles mettant l’accent sur l’impératif de relancer dans l’immédiat l’investissement dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme.

Plus qu’un simple plaidoyer, cette proposition revenait comme un leitmotiv dans plusieurs interventions de députés qui se sont exprimés lors de la séance plénière tenue sous l’égide du président de l’APN, Saïd Bouhadja en présence du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune et des membres du gouvernement. Pour de nombreux députés, il n’est plus possible de s'appuyer sur les recettes des hydrocarbures pour la relance de l'économie nationale, relevant l'impératif d'accélérer le rythme des investissements dans les secteurs de l'Agriculture, de l'Industrie et du Tourisme à travers la facilitation et d’autres mesures incitatives en la matière. La rationalisation des dépenses publiques a constitué l’autre préoccupation majeure exprimée par plusieurs autres députés lors des débats autour du plan d’action du gouvernement. Les élus du peuple ont insisté en effet sur la logique d’appuyer l'investissement productif avec une meilleure maîtrise des ressources financières pour éviter l'endettement extérieur. Une autre nécessité ne manquant pas d’importance, celle de poursuivre la mise en œuvre du nouveau modèle de croissance économique déjà mis en application par les autorités suivant la logique d’une économie diversifiée, voulue à la fois compétitive et productive, à même de pouvoir rompre avec l’ère du pétrole. En outre, il est également des députés qui durant ce débat se sont montrés, par ailleurs, intransigeants sur la préservation des acquis sociaux. Rappelons, par ailleurs, que les objectifs majeurs de ce plan d’action présenté mardi dernier par le Premier ministre au Parlement porte sur la consolidation de la souveraineté nationale, la cohésion nationale et la reconversion économique ainsi que le rayonnement de l’Algérie au double plan régional et international.

«Pour ce faire, il est nécessaire de s'appuyer sur un socle institutionnel et législatif solide, une société apaisée et optimiste, une approche franche des problématiques, une définition consensuelle des priorités et une mise en œuvre collégiale et solidaire des mesures décidées» comme l’a déjà souligné le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune avait également insisté sur le fait que «la véritable crise à laquelle est confrontée l'Algérie, n'est pas l'amenuisement des ressources financières, mais plutôt la capacité de travailler ensemble et en confiance, pour l'atteinte d'objectifs précis, avec des règles simples qui s'appliquent à tous sans exception ni passe-droits ».

Karim Aoudia