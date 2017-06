Coopération : Mme Benghabrit reçoit les ambassadeurs de l'UE et de France

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a reçu jeudi à Alger, l'ambassadeur de l'Union européenne, John O'Rourke, et l'ambassadeur de France, Bernard Emié, avec lesquels elle a évoqué l'état des relations dans le domaine de l'éducation, indique le ministère dans un communiqué. Mme Benghabrit qui a reçu d'abord, John O'Rourke, a passé en revue l'état des relations et de la coopération dans le domaine de l'éducation et les voies et moyens de les améliorer, précise la même source. Elle a également, reçu l'»ambassadeur de France en Algérie, Benard Emié, qui lui rendait une visite d'adieu et de courtoisie, suite à sa fin de mission en Algérie», ajoute le communiqué. La rencontre a permis aux deux parties de faire le point sur les relations bilatérales dans le domaine de l'éducation, est-il précisé. (APS)