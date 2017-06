Algérie Poste : installation du nouveau D.G.

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Houda-Imane Faraoun, a procédé jeudi à Alger à l'installation de M. Abdelkarim Dahmani en qualité de directeur général de l'établissement public Algérie-Poste, en remplacement de M. Abdennacer Sayeh, qui a fait valoir son droit de départ à la retraite pour des «raisons personnelles», indique un communiqué de ce ministère. Le nouveau directeur général est un «jeune cadre, doctorant en droit public économique, diplômé de l'Ecole nationale d'administration (ENA). Il a été jusqu'à aujourd'hui inspecteur général au niveau du département ministériel en charge de la poste et des télécommunications et a présidé le Conseil d'administration d'Algérie Poste.