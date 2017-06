Exercice tactique «Aurès 2017» à Batna : Un niveau élevé

«Couronnant la fin de l’année d’instruction et de préparation au combat 2016-2017, le général-major Ammar Athamnia, commandant de la 5e Région militaire a supervisé, le 22 juin 2017, au niveau du champ de tirs et de manœuvres d’Amdoukal à Batna, l’exercice tactique intitulé «Aurès 2017», de la 7e brigade blindée, ayant pour objet «la Brigade Blindée dans l’offensive dans la foulée», a précisé le MDN. Au début de l’exercice, le commandant de la 7e Brigade Blindée à présenté un exposé sur la situation générale et particulière de l’exercice, tout en développant «ses différentes étapes de déroulement avec les timings programmés avant d’entamer l’exécution de l’exercice sur le terrain, où les éléments de la brigade ont fait montre de haut niveau de précision et de discipline, en obtenant des résultats sur le terrain à la hauteur du niveau de préparation et d’instruction soutenue et permanente», ajoute la même source. Au terme de cet exercice, le commandant de la 5e/RM a tenu à «féliciter tous les participants, pour la réussite de l’exercice avec la bonne organisation, la discipline dans l’exécution et la grande précision d’atteinte et destruction des cibles. Il les a exhortés à «redoubler d’efforts et à œuvrer afin de préserver l’état-prêt en permanence, et ce, à travers la formation continue et la bonne maintenance des matériels et moyens en usage», conclut le communiqué du MDN. (APS)