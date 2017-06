Zakat El Fitr : Une aumône légale pour les nécessiteux

Troisième pilier de l’Islam, la zakat est une aumône légale que les musulmans doivent prélever de leurs biens, chaque année, pour la verser aux pauvres et aux démunis. Selon un verset coranique, Allah Tout-Puissant précise: « Prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les rendre sans tache. « Versée en nature aux personnes se trouvant dans le besoin, la zakat sert d’abord à purifier le croyant de son éventuelle attirance malsaine pour les biens, limiter l’avarice et la convoitise, permettre aux plus pauvres de subvenir à leurs besoins et de célébrer l’Aïd normalement, au même titre que les autres membres de la société.

Dans ce contexte, il faut rappeler que l’impôt annuel sur l’épargne, connu sous l’appellation de « zakat el mal «, est imposé annuellement sur les ressources financières supérieures à 85 grammes d'or et/ou 595 grammes d'argent. Le taux d'imposition est de 2,5 %. En revanche, ce taux varie en fonction des biens qui sont imposables. Quatre types de biens sont soumis à la zakat: les avoirs/biens et fortune (espèces, métaux précieux, dépôts ou titres bancaires), les récoltes, les fonds de commerce (sur tout bien destiné à la vente), les bestiaux (ovins, bovins, ou camélidés).

Quant à « zakat el fitr «, c’est une aumône obligatoire qu’on distribue aux pauvres, les deux derniers jours de ramadhan, pour purifier le jeûneur de ses péchés, commis pendant ce mois sacré. Elle est évaluée à un « Saâ «, mesuré par quatre fois la contenance des deux mains (environ 2,10 livres) de la nourriture la plus généralement en usage dans la région ou l'on réside, telle que blé, orge, dattes, riz, raisin sec, fromage, etc. Grâce aux efforts de réflexion et à « l’Ijtihad « de nos savants religieux, autorisation a été accordée aux gens de la collecter et la verser également en argent, au profit des pauvres et des nécessiteux. Fixée par les pouvoirs publics à 100 dinars par personne, depuis déjà quelques années, la zakat el fitr est distribuée aux personnes démunies un ou deux jours avant l’Aïd El Fitr. Bonne fête pour tous.

Mourad A.