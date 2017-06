Débats à l’APN sur le plan d’action du gouvernement : Concrétisation du nouveau modèle de croissance

Des députés ont appelé le nouveau gouvernement à poursuivre la concrétisation du nouveau modèle de croissance économique et la mise en œuvre de la politique de rationalisation des dépenses en vue de réaliser la transition économique escomptée et sortir de la dépendance aux hydrocarbures, notamment dans ce contexte marqué par le recul des prix du pétrole et des ressources financières du Trésor public, saluant le contenu du plan d’action du gouvernement dans son volet relatif à l’économie.

Mme Houda Talha du Rassemblement national démocratique (RND), a estimé qu’il était judicieux, dans ce contexte marqué par le recul des prix du pétrole et des ressources du Trésor public, de poursuivre la concrétisation du nouveau modèle de croissance économique, notamment dans son volet relatif à l’amélioration du climat de l’investissement, la modernisation du système fiscal et bancaire (public), le marché financier et l’amélioration du recouvrement de la fiscalité ordinaire pour faire face au recul des recettes de la fiscalité pétrolière. L’intervenante a salué les instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ayant induit à l’élaboration du nouveau plan d’action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la «poursuite de la politique de rationalisation des dépenses, la préservation de la souveraineté économique du pays en évitant le recours à la dette extérieure».

Elle a appelé dans ce sens le gouvernement à prendre «davantage de mesures pour maîtriser les importations et préserver les réserves de change». M. Djemaa Rekkas du Mouvement populaire algérien (MPA) a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires et urgentes pour limiter la dépendance de l’économie nationale aux hydrocarbures à travers notamment la relance de l’industrie, de l’agriculture et du tourisme, soulignant que le contenu du plan d’action est prometteur dans ces domaines à condition de faire prévaloir la rigueur dans le suivi de la mise en œuvre des programmes économiques. Pour sa part, le député Tahar Chaoui (TAJ), a estimé que «le Plan d’action du nouveau Gouvernement est économiquement ambitieux, en ce sens qu’il tend à modifier le régime de croissance en le dirigeant vers le développement des secteurs producteurs de richesse afin de se libérer de la dépendance aux hydrocarbures» appelant dans ce sens à consolider le rôle économique des collectivités locales qui peuvent jouer un rôle primordial dans la création de richesses et la contribution à l’élargissement du recouvrement fiscal». Le même député a appelé, en outre, à réadapter et moderniser le système bancaire et à réviser les lois régissant les modalités d’investissement local et étranger, en créant davantage de zones industrielles au niveau national. La député Kheira Djalil (FLN), a exhorté le Gouvernement, dans le même sillage, à «diversifier l’économie nationale et à mettre fin à la dépendance aux hydrocarbures en tant que priorité dans la conjoncture actuelle, surtout que l’Algérie a un potentiel humain et matériel pouvant constituer une alternative aux hydrocarbures, à l’instar de l’agriculture et l’industrie», appelant à «libérer l’investissement productif, à réformer le système bancaire et à améliorer la fiscalité locale dans le cadre du nouveau modèle de croissance économique nationale» La député a appelé dans ce sens à poursuivre «la mise en œuvre de la politique de rationalisation des dépenses, à contrôler rigoureusement les deniers publics et à lutter contre le gaspillage et toute autre forme de corruption, pour préserver l’économie nationale et consolider ses revenues hors hydrocarbures. Le député Mohamed Senoussi (MSP-FC) estime que l’Etat ne doit pas se contenter de la mise en place des programme sans les avoir traduits sur le terrain». Ajoutant qu’«il est aussi impératif que le nouveau Gouvernement trouve les mécanismes adéquats pour mettre en œuvre son Plan d’action sur le terrain commençant par trouver des alternatives à cette économie basée sur les hydrocarbures pour passer de la rente pétrolière à une économie constructive».

Dans son intervention, le député Abdelbasset Mouissi (PRD), a considéré que «la rationalisation des dépenses, la réduction des importations et l’obtention de nouvelles ressources financières, sont un impératif que le nouveau Gouvernement doit réaliser, à travers son Plan d’action, pour donner un nouveau souffle à l’économie nationale».



Relance des investissements dans l’agriculture



La majorité des députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont plaidé pour «la relance des investissements dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme». Intervenant lors de la séance plénière consacrée aux débats autour du plan d’action du gouvernement, présidée par Saïd Bouhadja, président de l’APN en présence du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune et des membres du gouvernement, les députés ont estimé qu’il n’est plus possible de s’appuyer sur les recettes des hydrocarbures pour la relance de l’économie nationale, relevant l’impératif d’accélérer le rythme des investissements dans les secteurs de l’Agriculture, de l’Industrie et du Tourisme à travers la facilitation des mesures au profit des investisseurs.

Dans ce contexte, le député du Rassemblement national démocratique (RND), Hamid Abassi a mis en avant la nécessité de «lever tous les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme, en vue de réaliser le développement local», appelant notamment à «faciliter les mesures relatives à la location de locaux et de marchés et à simplifier la procédure de vente aux enchères». Le député du Mouvement populaire algérien (MPA), Abdelaziz Bouziane, a pour sa part, plaidé pour «un investissement agricole plus large, le développement de l’agriculture dans les régions montagneuses et celles du Sud et la relance des projets agricoles gelés dans ces régions, notamment en matière d’éclairage et d’électricité». Le député du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Ouardi Beradji, a estimé que «le gel de projets de bitumage de routes dans certaines wilayas des Hauts Plateaux avait retardé les investissements agricoles et industriels dans ces régions», appelant le gouvernement à «relancer ces projets pour réaliser le développement local et national». La députée du Rassemblement national démocratique (RND), Wafa Chaalal a, quant à elle, appelé à «simplifier les démarches administratives pour les agriculteurs et les éleveurs dans les régions du sud et à leur accorder des facilités pour le forage de puits en vue de relancer ces secteurs». Soumia Khelifi, députée FLN a estimé que «l’extension touristique notamment dans les régions frontalières et du Sud est à même de drainer de grandes richesses qui permettraient de sortir de la dépendance à la rente pétrolière», appelant à «la mise en place d’une économie diversifiée basée sur l’agriculture, l’industrie et le tourisme». Kamel Bouchoucha, député RND a appelé pour sa part à «encourager la fiscalité locale et à réformer le système banquier et financier. La députée de l’alliance MSP Farida Ghomra a souligné quant à elle la nécessité d’accorder la priorité aux secteurs de lAgriculture et de l’Industrie et à créer des micro-entreprises de recyclage.



Préserver les acquis sociaux



Une focalisation s’est opérée sur l’aspect social et l’impératif de mettre le citoyen à l’abri des retombées de la crise économique. Le député Hassan Bounefla du Mouvement de la société pour la paix (MSP) a mis l’accent sur l’importance capitale que revêt le caractère social dans la politique du gouvernement, évoquant, à ce titre, le sort des travailleurs du filet social exclus, après au minimum six ans, du programme de réinsertion». Il s’est interrogé sur la possibilité de la révision de la loi sur la retraite et les conditions d’accès au logement social pour venir en aide au citoyen au vu de la conjoncture difficile et de la politique d’austérité adoptée par le gouvernement parallèlement à la flambée des prix. De son côté, le député du Rassemblement national démocratique (RND), Djamel Kikane, a valorisé la teneur du plan d’action du gouvernement dans son volet social qui, a-t-il dit, «s’inscrit en droite ligne de la politique de soutien social de l’Etat notamment en faveur des catégories vulnérables», ajoutant qu’il s’agit là d’»un principe sur lequel le président de la République n’a de cesse misé quelques soient les conditions financières de l’Algérie». Pour sa part, le député Seddik Bekhouche du Parti national pour la solidarité et le développement (PNSD) a évoqué la mesure consistant à offrir aux jeunes recrutés dans le cadre des contrats de pré-emploi le choix de continuer à travailler dans le cadre de ce dispositif ou de poursuivre leurs études universitaires. Il a proposé, pour «ne pas hypothéquer leur avenir», leur réinsertion en leur accordant 6 heures hebdomadaires pour leurs études. Abordant d’autres dossiers à l’instar du secteur de la recherche scientifique, il a plaidé pour «un partenariat effectif avec les partenaires économiques nationaux pour adapter la recherche aux besoins du marché national. De leur côté, les députés du Mouvement populaire algérien (MPA) ont exprimé le soutien «inconditionnel» de leur formation politique au contenu du plan d’action du gouvernement. A cet effet, Khatir Si Hamdi a rappelé que ce dernier s’incrit dans le cadre du parachèvement du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

La députée Nabila Biaza du même parti a abordé, pour sa part, le phénomène de l’émigration illégale dans les villes côtières, à l’instar de la wilaya d’Annaba dont elle est issue, appelant à s’attaquer aux facteurs qui le favorisent. Par ailleurs le député Lakhdar Ibrahimi du MSP a souligné «l’absence de chiffres et de statistiques» dans le plan d’action du gouvernement présenté devant la chambre basse, «sans la moindre évaluation des programmes précédents», a-t-il estimé. D’autre part, il a évoqué la situation dans les wilayas du Sud telles que de Djelfa, dont il est issu, appelant, dans le domaine de l’éducation, à «une réflexion sur l’organisation du baccalauréat en dehors du mois sacré en raison de la difficulté que rencontrent les élèves à cause des fortes chaleurs qui impactent forcément leur rendement lors de cet examen décisif.



Promotion du tourisme, amélioration des services sanitaires et création d’emplois



Evoquant l’alternative économique pouvant mettre terme à la dépendance aux hydrocarbures, les députés du Rassemblement national démocratique ont estimé que la promotion du tourisme était la seule voie pour ce faire, précisant que la promotion du secteur exigeait des solutions pour lever les obstacles qui se posent à sa promotion, à l’instar du défaut de planification et de l’absence de réhabilitation du foncier touristique. La députée Imane Aouada (RND) a insisté à cet égard, sur la nécessité d’élargir les prérogatives des collectivités locales, ce qui leur permettrait de promouvoir le tourisme et d’exploiter les potentiels locaux de chaque région. Au volet social, la députée Zoubida Chafi du même parti, a suggéré d’élaborer un fichier national réservé à l’aide sociale en substituant le couffin de Ramadhan par des sommes d’argent. les députés de TAJ ont appelé, de leur côté, à créer des pôles sanitaires régionaux pour alléger la surcharge qui pèse sur les hôpitaux situés dans les grandes villes. Le député Hadj Laaroussi Karim du parti Al-Karama a pour sa part, proposé l’arrêt des poursuites judiciaires à l’encontre des jeunes n’ayant pas pu rembourser les crédits obtenus dans le cadre des différents mécanismes mis en place par l’Etat en vue de créer des micro-entreprises. De son côté, le député Nadji Ibrahim (indépendant) a appelé à accélérer l’élaboration des textes d’application en vue de concrétiser les engagements relatifs à l’officialisation de la langue amazighe. La majorité des interventions des députés a été axée sur l’impérative recherche d’alternatives économiques pour se détacher de la dépendance aux hydrocarbures, appelant au développement du système bancaire pour faciliter les investissements et créer des postes d’emploi.

Groupe parlementaire du FLN

Soutien inconditionnel au président Bouteflika

Le groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN) a réaffirmé son soutien «total et inconditionnel» au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans ses démarches en faveur du renforcement de l’état de droit. «Nous réaffirmons notre soutien total et inconditionnel à son excellence le Président de la République et président de notre parti, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, dans toutes ses démarches en faveur du renforcement de l’état de droit, de la justice sociale et du socle institutionnel», ont précisé les députés du parti du FLN dans un communiqué au terme des travaux d’une journée d’étude sur le projet du Plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République. Le groupe parlementaire «restera mobilisé pour accompagner et assurer le succès du programme du président de la République», ont-ils ajouté, réaffirmant également leur «soutien au secrétaire général du parti, Djamel Ould Abbes». Les députés ont salué le plan d’action du gouvernement, estimant que ses divers axes économique, politique et social répondaient aux préoccupations de l’heure et correspondaient à la vision du parti». Le groupe parlementaire s’est félicité des «mesures et mécanismes proposés en application des orientations du Président de la République et visant à ne pas recourir à l’endettement extérieur pour protéger la souveraineté nationale, notamment économique, à préserver les acquis sociaux, à orienter le soutien et les aides de l’Etat vers les catégories vulnérables, à réduire les importations et à rationaliser les dépenses publiques». Les députés se sont aussi félicités de «la vision économique claire mise en avant dans le plan d’action et qui repose sur la promotion de l’investissement, la mise en place d’un modèle économique ouvert à même d’offrir des alternatives efficaces à l’économie rentière dépendante des hydrocarbures, l’amélioration de la gouvernance et la moralisation des affaires publiques».