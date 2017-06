M. Messahel au Sommet sur les réfugiés de Kampala : pour une approche globale de la migration

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a plaidé, à Kampala, en faveur d'une action sur les causes profondes de la problématique migratoire par la promotion d’«une approche globale, intégrée, concertée, équilibrée et solidaire» à laquelle l'Algérie a toujours adhéré.

«Dans leur approche de la problématique migratoire, nos partenaires se doivent de reconnaître, à sa juste valeur, le fardeau, sans égal ailleurs, ainsi porté par les pays africains, et d’agir en conséquence sur les causes profondes de ces phénomènes par la promotion d’une approche globale, intégrée, concertée, équilibrée et solidaire à laquelle mon pays a toujours adhéré», a souligné M. Messahel, dans son allocution, lors du Sommet sur les réfugiés qui se tient dans la capitale ougandaise, rappelant, à cette occasion, qu’en ce qui concerne le phénomène migratoire, «l’Afrique est le continent qui compte les flux intra-régionaux les plus importants au monde». Il a indiqué que sur un autre plan, «si l’on peut admettre que la responsabilité devra être partagée, elle ne saurait l’être dans une égale mesure pour tous». «Le fardeau résultant des conséquences induites par la lutte contre la migration irrégulière ne saurait incomber aux seuls pays d’origine, du reste démunis face à l’ampleur de ce phénomène», a précisé le ministre des Affaires étrangères. M. Messahel n'a pas manqué de rappeler que l'Algérie, confrontée, à l’instar de la plupart des pays du monde, au phénomène migratoire, et traditionnellement pays d’origine, est devenue, au fil du temps, pays de transit et surtout de destination, accueillant, «ces dernières années, plusieurs milliers de migrants originaires de pays frères subsahariens de son voisinage, ainsi que des Syriens dont le nombre dépasse aujourd’hui les quarante mille personnes». «Consciente de son devoir de solidarité vis-à-vis de l’ensemble de ces migrants, quelle qu’en soit la nationalité, et fidèle à ses traditions d’hospitalité, l’Algérie a consenti, en dépit de moyens limités, des efforts notables pour leur assurer un hébergement décent, pourvoir gratuitement à leurs soins de santé et à l’éducation de leurs enfants, et ouvrir, pour un nombre important d’entre eux, son marché du travail». «Sensible au drame que vivent ces migrants, l’Algérie continue à mobiliser ses moyens propres pour leur exprimer au quotidien sa solidarité et son entraide», a-t-il noté, réitérant que «c’est dans ce même esprit de solidarité que l’Algérie accueille sur son sol plusieurs dizaine de milliers de Sahraouis, contraints à l’exil, du fait de l’occupation de leur territoire, et assure dans une large mesure avec ses moyens propres, la prise en charge de leurs besoins essentiels». Il a souligné, à cet égard, que cette situation, qui dure depuis des décennies, rappelle l’«urgence du règlement de ce conflit dans le cadre des résolutions des Nations unies, à travers la tenue d’un référendum d’autodétermination libre et régulier sous les auspices des Nations unies». «Ce règlement permettra aux réfugiés sahraouis de pouvoir enfin retourner dans leur pays en toute liberté et sécurité», a-t-il soutenu. M. Messahel a estimé, en outre, que la participation de l’Algérie à ce deuxième sommet, «qui se tient si opportunément dans cette même capitale, se veut un nouveau témoignage de solidarité et de soutien à la République de l’Ouganda, à ses dirigeants et à son peuple, qui supportent, plus qu’aucun autre pays en Afrique dans le reste du monde, le poids d’un nombre toujours croissant de réfugiés de toutes nationalités». «Nous nous réunissons aujourd’hui à Kampala, une année à peine après le Sommet de New-York de septembre 2016, dédié aux réfugiés et aux migrants. Ce Sommet fut un temps fort de l’agenda diplomatique, puisqu’il a mis en exergue, pour la première fois, la problématique de ces millions de personnes contraintes à l’exil, volontairement ou non, à la recherche, d’une part, de sécurité et de protection, et, d’autre part, lorsque les conditions le permettent, bénéficier d’un relatif confort qui les met hors de portée des persécutions, de la violence, des conflits internes, des guerres, des catastrophes écologiques et de l’insécurité alimentaire», a-t-il encore souligné.



L’Algérie s’associe à l’effort international en faveur des réfugiés sur le sol ougandais



Tout en mettant en relief l'urgence de faire bénéficier l'Ouganda d'«un soutien actif et solidaire» de toute la communauté internationale, qui devra se matérialiser à travers l'adoption d'un plan d'aide conséquent, M. Messahel a fait savoir que pour sa part, «l’Algérie, qui a eu par le passé à témoigner sa solidarité au peuple ougandais, lors du premier Sommet de 2009, ne manquera pas de s’associer, une fois encore, à l’effort que la communauté internationale compte mobiliser en faveur des réfugiés sur le sol ougandais».

«Je tiens enfin à joindre mon appel à ceux des dirigeants ougandais et de l’ensemble de ceux des pays représentés à ce Sommet, afin que la communauté internationale mobilise des moyens financiers suffisants, pour permettre à l’Ouganda de poursuivre sa politique d’accueil et de demeurer, ce qu’elle n’a jamais cessée d’être une terre d’asile», a-t-il dit, soulignant l’«exemplarité dont fait preuve votre pays à travers l’accueil fraternel qu’il réserve à des flux aussi massifs de réfugiés, et en pourvoyant généreusement, en dépit de moyens limités, à leurs besoins essentiels». «L’Ouganda peut légitimement s’enorgueillir d’être devenue un pays où viennent trouver refuge de nombreux migrants africains, contraints, par la misère ou l’insécurité, de prendre les chemins de l’exil. Si cet afflux de réfugiés, facilité par une politique d’ouverture des frontières, a pris les dimensions qui sont actuellement les siennes, c’est aussi en raison de la liberté de mouvement qui leur est reconnue, de la politique d’autonomisation dont ils bénéficient, et de la possibilité qui leur est offerte d’accéder au marché de travail, ainsi qu’à l’éducation et aux soins», a affirmé M. Messahel, assurant, cependant, que «puiser dans ses seules ressources ne saurait suffire pour faire face à une présence aussi importante de réfugiés».



Un témoignage de solidarité à la République de l’Ouganda



M. Abdelkader Messahel a indiqué que la participation de l’Algérie à ce deuxième sommet se veut un nouveau témoignage de solidarité et de soutien à la République de l’Ouganda, à ses dirigeants et à son peuple, qui supportent le poids des réfugiés de toutes nationalités. Il a, également, relevé que ce Sommet intervient une année à peine après le Sommet de New York de septembre 2016, dédié aux réfugiés et aux migrants, qui avait permis de mettre en exergue, pour la première fois, la problématique de ces millions de personnes contraintes à l’exil et à la recherche de sécurité et de protection. Le ministre des Affaires étrangères a, ensuite, souligné le fait que les États accueillant des réfugiés ne peuvent pas se limiter à puiser dans leurs seules ressources, une situation qui n’est pas sans conséquences sur leur développement économique et social. Il a, également, rappelé que l’Algérie, qui a eu par le passé à témoigner sa solidarité au peuple ougandais, lors du premier Sommet de 2009, auquel Monsieur le Président Abdelaziz Bouteflika avait pris personnellement part, «ne manquera pas de poursuivre son élan solidaire en s’associant à l’effort de la communauté internationale pour la prise en charge de la question des réfugiés».

--------------////////////////////

M. Messahel transmet un message de fraternité et d’amitié du Président Bouteflika à son homologue ougandais



M. Abdelkader Messahel a transmis un message de fraternité et d’amitié du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue ougandais, Yoweri Museveni. L’entretien a porté sur les relations de coopération qui existent entre l’Algérie et l’Ouganda, et les voies et moyens de leur renforcement. Ont été également évoqués, lors de cet entretien, l’état de la mise en œuvre des décisions arrêtées dans le cadre de la visite d’État qu’a effectuée le Président Museveni en Algérie en octobre 2015, ainsi que les prochaines échéances dans le cadre du renforcement et de l’élargissement des excellentes relations entre les deux pays. L’audience a également permis d’évoquer l’«importance» du Sommet de Kampala sur les réfugiés qui vient à point nommé sensibiliser la communauté internationale au sort des millions de personnes affectées par les flux migratoires et l’«impératif» pour la Communauté internationale de s’impliquer davantage dans leur prise en charge pour soulager, non seulement leur souffrance, mais aussi le poids que ces situations impliquent sur les pays d’accueil. L’entretien a permis, aussi, de passer en revue les points inscrits à l’ordre du jour du prochain Sommet de l’Union africaine qui se tiendra à Addis-Abeba, les 3 et 4 juillet 2017. Le Président Museveni a chargé M. Messahel de transmettre «ses chaleureuses et fraternelles salutations à Monsieur le Président de la République et son amitié toujours renouvelée».