Permanence des commerçants : Garantir un service minimum

Des commerçants au niveau des 48 wilayas ont été désignés pour assurer le service minimum aux consommateurs durant le les deux jours de l’Aïd El Fitr.

Alger a consacré la part de lion des commerçants dans les 57 communes de la capitale. Les services de la direction du Commerce de la wilaya d'Alger ont mobilisé plus de 4.600 commerçants pour assurer la permanence de l’Aïd El Fitr. Selon le représentant de la direction, M. Dehar El-Ayachi, parmi «10.660 commerçants et opérateurs économiques, 4.668 commerçants de différentes activités et services ont été mobilisés pour assurer la permanence de Aïd El Fitr. Pour assurer le succès de la permanence la direction de Commerce s'est basée sur les activités des boulangeries, des produits alimentaires, légumes et fruits et d'autres opérateurs activant dans différentes activités, à l'instar des salons de thé, cafétérias, restaurants, stations d'essence et d'autres. En revanche, la direction de Commerce a informé, selon le même responsable, à travers des procès contraignants, les commerçants concernés par la permanence de l'obligation de respecter ce programme. Pour ce faire, Les commerçants ont signé la décision de permanence dont ils ont récupéré une copie qui constitue un contrat entre eux et l'administration. Toute infraction pourrait les exposer à des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la proposition de fermeture de leurs locaux. La même source a ajouté que les pénalités et les mesures dissuasives consistaient en des amendes allant de 100.000 DA à 300.000 DA selon la nature de l'activité exercée, et aussi en la fermeture jusqu'à un ou deux mois (infraction au programme de permanence). En cas de non paiement de l'amende imposée, le dossier du commerçant contrevenant sera soumis aux juridictions compétentes.



4.000 commerçants et opérateurs mobilisés dans 4 wilayas de l’Ouest



Selon des sources biens informées auprès de la direction régionale du commerce d’Oran, «Pas moins de 3.923 commerçants et opérateurs économiques sont mobilisés dans divers secteurs pour assurer la permanence les deux jours de l’Aid El Fitr au niveau de quatre wilayas dans l’ouest du pays, dans les wilayas d’Oran, Ain Témouchent, Mostaganem et Sidi Bel-Abbès ont mobilisé 537 boulangeries dont 180 à Oran et 2.714 commerçants de fruits et légumes dont 530 à Oran.

H. Hamza et APS