Accidents de la circulation : 32 morts en zones urbaines durant le Ramadhan

32 personnes sont décédées et 962 autres ont été blessées dans 805 accidents de la circulation survenus dans différentes wilayas du pays au cours des 25 premiers jours du mois de Ramadhan, a indiqué jeudi à Alger le sous-directeur de la prévention et de la sécurité routière à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le commissaire principal, Rachid Ghezli.

Ce dernier a indiqué que comparativement à la même période de 2016, un recul du nombre de décès a été enregistré avec 4 décès (11%) et un recul du nombre de blessés, passant de 1.049 à 962 (8%), outre le recul des accidents de la circulation, passant de 952 à 805 (16%). Le facteur humain et l'état des véhicules demeurent la première cause de ces accidents, affirme le même responsable qui indique, à ce propos, que le plan sécurité routière efficace adopté actuellement par la DGSN a sensiblement contribué au recul du nombre d'accidents. (APS)