Sûreté nationale : Un plan spécial pour l’Aid

En prévision des fêtes de l’Aid El Fitr, la Direction générale de la Sûreté nationale, et comme chaque année, ne lésine pas sur les moyens pour garantir la sécurité des personnes et des biens, elle met en place, pour la circonstance, un plan sécuritaire spécial et adapté.

C’est ce que confirme d’ailleurs le directeur adjoint de la prévention et de la sécurité routière à la DGSN lors de son passage, ce jeudi, au forum de la DGSN, tenu à l’école de police Ali-Tounsi de Châteauneuf (Alger).

«Tous les moyens humains et matériels seront mobilisés à cette occasion et ce, à travers le redéploiement de nos forces sur le terrain», a tenu à rassurer le commissaire principal de police, Rachid Ghezli, qui souligne que le plan en question prévoit de «renforcer» les patrouilles pédestres et motorisées ainsi que la présence des agents de police au niveau des axes routiers principaux et secondaires qui connaissent un trafic routier «très dense», à l'instar des gares routières et ferroviaires. «Nous avons prévu également une présence policière au niveau des lieux à grande affluence, notamment les centres de loisirs et certains cimetières outre des actions de lutte contre la violence routière, ainsi que la réorganisation du travail des équipes chargées du trafic routier en fonction des heures de pointe», a-t-il ajouté. Le Directeur adjoint de la prévention et de la sécurité routière à la DGSN relèvera aussi la décision prise par les services de la Sûreté nationale de renforcement de la présence des agents chargés de la régulation du trafic routier au niveau des axes qui enregistrent un plus grand nombre d'accidents (les points noirs) et du contrôle assuré par les patrouilles mobiles et banalisées, outre la mobilisation de brigades motorisées au niveau des ronds-points, le recours aux moyens modernes en soutien de l'action coercitive menée par les brigades du trafic routier et la mobilisation des unités aériennes.

«Les effectifs des centres d'appels ont connu de leur côté un renforcement soutenu par des actions de sensibilisation au profit des transporteurs publics au niveau des stations de transport urbain et suburbain sur la dangerosité de la conduite en état de fatigue ou de somnolence qui causent de dégâts considérables, notamment durant le mois sacré de Ramadhan », a expliqué le commissaire principal de police, Rachid Ghezli qui assure que le coté spirituel et affectif n’est pas occulté au niveau de la DGSN. « Profitant de cette occasion de l’Aid El Fitr, des éléments de la Sûreté nationale effectueront, dans le cadre de leur action de proximité, des visites dans les centres des personnes âgées et dans les hôpitaux pour tenter d’apporter un peu de baume au cœur de ces personnes», a-t-il confié.

Evoquant les mesures prises par la DGSN pour la saison estivale, le conférencier rappelle le dispositif mis en place par la sûreté nationale et qui mobilise tout au long de cet été quelque 150.000 policiers et la réquisition de 75 postes de police dédiés à la sécurité de 79 plages autorisées à la baignade se trouvant dans le territoire de compétences de la police.

SAM