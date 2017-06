Meurtre de l’enseignant Bachir Sarhane Karaoui : Renvoi de l’affaire au juge d’instruction près le tribunal de Tipasa

Le Procureur de la République près le tribunal de Tipasa a ordonné jeudi le renvoi du dossier de l’affaire du meurtre du professeur universitaire Bachir Sarhane Karaoui par les deux frères jumeaux au juge d’instruction près le même tribunal, avec le chef d’accusation «d’homicide volontaire avec préméditation et guet apens», a-t-on appris de sources concordantes. Les mêmes sources ont ajouté que le Procureur de la République près le tribunal de Tipasa a délivré une ordonnance de renvoi du dossier de l’affaire auprès du juge d’instruction près le même tribunal, après avoir auditionné les deux suspects, H. M. et H. A., qui lui ont été présentés jeudi par les services de la Police judiciaire de la wilaya. Pour sa part, le juge d’instruction près le tribunal de Tipasa a commencé l’audition des deux prévenus, avant d’ordonner leur mise en détention préventive, selon les échos recueillis dans le périmètre du tribunal. Le secret et la retenue demeurent les maîtres mots dans cette affaire de meurtre, entourée d’un grand silence par le Procureur de la République près le tribunal de Tipasa qui s’est refusé à tout commentaire sous le sceau du secret de l’enquête. Pour rappel, des sources sécuritaires ont affirmé l’inexistence d’une relation quelconque entre ce crime ignoble, comme qualifié par le ministre de l’Enseignement supérieur, et l’université, comme avancé par certains organes de presse. Des sources judiciaires ont, par ailleurs, souligné la poursuite de l’enquête par le juge d’instruction, avant le placement des prévenus en détention préventive, arguant, en outre, du secret de l’enquête et de l’honneur des familles en cause, ainsi que du principe de présomption d’innocence, jusqu’au renvoi de l’affaire devant le tribunal pour jugement.

Pour rappel, le professeur universitaire Sarhane Karaoui Bachir a été retrouvé mort dans la nuit de dimanche à lundi derniers, à l’entrée d’un bâtiment de la cité des 122 logements du centre ville de Tipasa, où résident les deux suspects. Selon l’expertise du médecin légiste, la victime a été atteinte par une vingtaine de coups de couteau, en plus de coups de marteau.