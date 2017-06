Réforme du système pédagogique : L'impératif de la formation

«Le secteur fait face à de nouveaux enjeux nécessitant des actions de mise à niveau, au vu des mutations mondiales en cours, requérant de notre part d'axer sur la formation pour être au diapason des nouvelles exigences exprimées dans la société» a fait savoir Mme Benghebrit, jeudi, à Blida, lors d'une rencontre de formation des inspecteurs, qui encadreront la formation des nouveaux enseignants à l'Institut national de formation des personnels de l'éducation (INFPE).

La ministre a insisté sur l'impératif de la formation afin d'aboutir à un enseignement de performance, «d'où la place dévolue à la formation dans les programmes élaborés, par la tutelle, en vue de l'amélioration du rendement de l'Ecole», a-t-elle indiqué.

Elle a mis en avance dans ce sens, l'élaboration de la valise pédagogique, qui va accompagner les nouveaux enseignants, parallèlement à l'organisation programmée, durant les prochaines semaines à travers différentes wilayas, de sessions de formation. «Cette valise pédagogique contient de nombreux supports englobant différents domaines de connaissance, en relation avec les compétences et aptitudes professionnelles de l'enseignant», a expliqué la ministre, ajoutant, en outre, qu'il s'agit là du fruit d'un travail collectif, dans lequel les inspecteurs ont axé sur la nécessité de conformer son contenu aux textes officiels en vigueur, ainsi que les exigences du terrain.

La ministre de l'Education nationale a fait part, dans ce sillage , de l'organisation, en cours, dans de nombreuses wilayas, de sessions de formation similaires, visant, selon elle, l'orientation des ressources humaines dans l'éducation, afin d'en faire des modèles en matière de pratiques professionnelles éclairées, non sans souligner la détermination de la tutelle à faire du système éducatif algérien un système efficient, qui va consacrer le défi de la qualité.

Il y a lieu de souligner que les participants à cette session de formation sont appelés à encadrer la formation, durant les mois de juillet et août prochains, des enseignants qui seront reçus au concours du 29 juin courant, pour le recrutement d'enseignants.



«Toutes les mesures sont prises pour garantir la transparence du concours de recrutement»



Évoquant l’autre sujet d’actualité, celui du concours de recrutement d'enseignants, prévu le 29 juin, la ministre a assuré que celui-ci se déroulera dans la transparence et que tous les mécanismes antifraude ont été mis en place. «Je fais appel au sens de la responsabilité des candidats concernés par le concours qui ne doivent compter que sur leurs connaissances et leurs efforts scientifiques», a-t-elle précisé.

Allant plus loin, Mme Benghebrit a rappelé qu'en 2016 et 2017, 93.000 diplômés universitaires ont été recrutés dans le secteur de l'éducation et aucun recours n'a été reçu, «ce qui montre que la méthodologie de travail et la méthode d'organisation de ce type de concours ont convaincu», a-t-elle tenu à souligner.

Dans cette optique, elle a fait savoir que le secteur a enregistré cette année plus de 60.000 départs à la retraite, affirmant que le ministère s'emploie à les remplacer pour pallier tout manque d'enseignants à la prochaine rentrée scolaire.

Concernant la valise pédagogique mise à la disposition des lauréats du concours durant leur formation, Mme Benghebrit a précisé qu'elle constituera un important support pédagogique. « C'est un saut qualitatif pour le secteur qui comptait auparavant uniquement sur le discours pédagogique, aujourd'hui, nous passons à l'exercice pratique pour la transmission des connaissances à l'élève grâce à un enseignant bien formé», a-t-elle estimé.

Dans cette optique, la ministre a précisé que cette session de formation comptait dans le calcul et que l'absence exposait le candidat à l'élimination, insistant sur l'obligation de présence, pour les candidats, aux épreuves écrites et orales ainsi qu'à la session de formation prévue au cours des mois de juillet et août.

Par ailleurs, Mme Benghebrit a relevé que le nombre d'exclus de l'examen du baccalauréat a atteint plus de 10.000 candidats absents, soulignant que 90% sont des candidats libres.

il y a lieu de rappeler que pour faire face au départ des quelque 41.000 travailleurs ouvrant droit au régime de retraite, le ministère de l’Education nationale s’apprête à organiser, le 29 juin courant, le recrutement par voie de concours de 14.627 postes de travail dans différents grades.

Le concours des enseignants, à lui seul, a connu un dépôt de candidatures d’environ 700.000 candidats pour 10.009 postes d’enseignants et 4.000 administrateurs.

Sarah A. Benali Cherif