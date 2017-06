Pierre Galand proteste contre l’émission « Vu du ciel » consacrée au Maroc : « Une tentative de faire passer le Sahara occidental pour un territoire marocain «

Le président de la Coordination européenne des comités de soutien au peuple sahraoui, Pierre Galand, a protesté hier auprès de la chaîne de télévision française France2 contre la manière dont la chaîne a présenté le documentaire «le Maroc vu du ciel», dénonçant une tentative de faire passer le Sahara occidental pour un territoire marocain. «Je tiens à vous exprimer ma totale réprobation quant à la manière dont votre chaine France 2 a présenté, le 22 juin 2017, en soirée, le documentaire de Pascal Plisson et Ali Baddou :+ Le Maroc vu du ciel+», a-t-il écrit dans une lettre adressée au médiateur de France Télévision, Gora Patel. Pierre Galand a estimé que même si les images captées par Yann Arthus-Bertrand sont «superbes», la chaîne ne devait «pas autoriser» la diffusion d’un dit «documentaire» qui n’est autre qu'»un film de propagande du gouvernement marocain qui tente de présenter le Sahara occidental comme territoire marocain, carte et interventions du journaliste à l’appui».

«En présentant ce documentaire, qui est partisan, vous contribuez à nuire gravement aux intérêts et aux droits du peuple sahraoui», a-t-il prévenu, rappelant à cette chaîne de télévision que le Sahara occidental est un territoire non autonome, occupé et colonisé par le Maroc. «Une mission de Nations Unies désignée par le Conseil de sécurité, la Minurso, est en charge d’y organiser, avec les populations sahraouies, un référendum d’autodétermination», a-t-il encore ajouté, soulignant que la Cour internationale de Justice s’est prononcée en ce sens dès 1975. Le président de la Coordination européenne des comités de soutien au peuple sahraoui a mis en exergue également la récente décision de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) qui a clairement énoncé que le Sahara occidental n’est pas un territoire du Maroc.

Il a fait remarquer, à ce titre, que cette arrêt de la CJUE a contraint la Commission et le Conseil européens à suspendre et à revoir leurs accords de partenariat avec le Maroc pour en exclure les produits agricoles, halieutiques et minerais spoliés par le Maroc au peuple sahraoui dans les territoires du Sahara occidental occupé. Pierre Galand a exigé de la chaîne de télévision française de diffuser un rectificatif «au nom du droit des téléspectateurs à une information correcte» dans le cadre d’une émission d’information ainsi que sur son site web.