Troubles dans le Rif marocain : Des ONG dénoncent des atteintes aux droits de l'Homme

Des associations ont dénoncé mercredi la «répression» et les «violations des droits de l'Homme» par les autorités marocaines dans la région du Rif, théâtre depuis des mois de manifestations conduite par le «hirak», le mouvement de contestation populaire et pacifique. La coalition marocaine des droits de l'Homme, qui rassemble 22 associations, a, dans un rapport, épinglé les autorités marocaines pour les arrestations «abusives» et les cas de «torture» à Al-Hoceïma. Plus d'une centaine de personnes ont été interpellées depuis fin mai à Al-Hoceïma, dans une vague d'arrestations visant le noyau dur d'un mouvement de contestation populaire réclamant depuis des mois le développement du Rif. Vingt-cinq jeunes ont été condamnés le 14 juin à 18 mois de prison à l'issue d'un premier procès, et la coalition rapporte que certains ont affirmé avoir signé des procès verbaux «sous la menace».

Ils ont également «subi des violences physiques» de la part des policiers, ont accusé également les ONG. Par ailleurs, le leader du mouvement, Nasser Zefzafi, a subi des violences policières lors de son arrestation en mai dernier, a indiqué jeudi l’ONG Human Rights Watch (HRW) dans un communiqué. «La police a arrêté et sévèrement battu le leader des manifestations sociales au Rif marocain», a déclaré l’ONG américaine, citant en cela un compte rendu d’un avocat de Nasser Zefzafi. HRW a rapporté que Zefzafi avait demandé le 5 juin un examen médical pour documenter la violence policière qu’il avait subie mais sa demande n’a pas été satisfaite, selon Abdelaziz Nouaydi, un des avocats de Zefzafi, cité par l’ONG. «Cette situation suscite des inquiétudes sur le tribunal» qui a «manqué à son devoir d’enquêter sur ces violences policières», a affirmé Nouaydi. «Les autorités marocaines devraient enquêter sur les allégations crédibles de violence policière contre Zefzafi et s'abstenir de déposer des accusations» contre «un discours pacifique ou une protestation», a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch.

R I