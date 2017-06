Exploitation illégale du phosphate du Sahara occidental : Une société britannique met fin à ses activités

La société de transport en vrac de l'île de Man, LT Ugland, a annoncé qu'elle mettra fin à son implication dans le commerce de la roche phosphatée du territoire du Sahara Occidental, illégalement occupé par le Maroc, selon l’observatoire des ressources naturelles du Sahara Occidental (WSRW).

La société LT Ugland, dépendant du Royaume-Uni, a décidé de mettre fin à toutes ses activités commerciales en relation avec le phosphate des territoires occupés du Sahara Occidental. Elle faisait partie d’une liste de «transporteurs du conflit» publiée dernièrement par l’observatoire, sur les entreprises impliquées dans le commerce illégal des ressources sahraouies. Le 20 juin, Lars T. Ugland, président de LT Ugland, a déclaré au journal économique norvégien Finansavisen qu’il allait se soumettre à la décision de la Cour de l’Union Européenne, et «exclure le Sahara occidental des zones de ses activités, jusqu’à ce que le conflit sahraoui soit réglé», rapporte WSRW. L'année dernière, l’observatoire avait souligné que le navire de la société, Molly Manx, a transporté environ 54.000 tonnes de phosphate pour le compte de la société néo-zélandaise de production d'engrais Ravensdown. L'annonce de LT Ugland est «le dernier d'une série de victoires pour le Front Polisario dans ses efforts visant à protéger les ressources naturelles du peuple sahraoui», a relevé la représentation du front Polisario à Londres. Selon les estimations de WSRW, le commerce illégal du phosphate du Sahara Occidental rapporte plus de 200 millions de dollars chaque année à l’occupant marocain.

Le peuple sahraoui, non consentant de cette exploitation ne bénéficie nullement de ces revenus. L’observatoire rapporte également que la compagnie maritime norvégienne, Belships, a exprimé son intention de mettre fin à son implication dans le commerce illégal des ressources du Sahara Occidental. Pour rappel, en décembre 2016, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) avait rendu public un arrêt dans lequel elle affirmait que les accords d'association et de libéralisation UE-Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental. L'ONU et l'Union africaine (UA) ne reconnaissent aucune souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Selon la résolution 34/37 de 1979 de l’ONU, tout accord relatif au territoire et aux ressources naturelles du Sahara occidental nécessitent obligatoirement le consentement du peuple sahraoui. WSRW avait rapporté le 15 juin, que la Haute Cour de Port Elizabeth en Afrique du Sud a jugé que «la saisie du Cherry Blossom, le navire transportant du phosphate marocain bloqué en Afrique du Sud, était légale» et a décidé de la maintenir. Un procès doit avoir lieu pour déterminer qui est le propriétaire de la cargaison, avait souligné l’observatoire. Le navire transportait illégalement plus de 55.000 tonnes de phosphates du Sahara Occidental à destination de la Nouvelle-Zélande. Il avait été arraisonné début mai à Port Elizabeth suite à une requête du front Polisario.