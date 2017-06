Grand Angle : Nouvel émissaire, anciennes attentes

L’ancien ministre de la culture libanais Ghassan Salamé est le nouveau représentant spécial de l’ONU pour la Libye. La proposition faite en se sens par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été entérinée le 20 juin par le Conseil de sécurité. Il remplace, à ce poste, l’Allemand Martin Kobler, dont le mandat s’achève fin juin et qui faut-il le souligner n’aura pas été un succès. Son successeur réussira-t-il là où il a échoué ? Ce qui est sur c’est que le nouvel émissaire onusien prend la relève alors que le dossier libyen enregistre de nouvelles complexifications tant sur le plan politique que sécuritaire. Le gouvernement d’Union nationale contesté n’arrive toujours pas à asseoir son autorité sur l’ensemble du pays en dépit de sa reconnaissance par la communauté internationale. L’Accord politique signé en décembre 2015 est toujours en panne et son amendement prévu ne s'est pas concrétisé. C’est dire si la mission de Ghassan Salamé s'annonce complexe. Certes, le libanais, qui n’est pas un novice pourra compter sur son expérience en tant que médiateur dans la résolution de crises internationales, mais il est certain qu’il devra faire preuve d’un grand doigté pour accomplir au mieux une tache qui s’annonce très ardue. Sa culture arabe sera sans nul doute très utile. Du reste, l’annonce de sa candidature a été favorablement accueillie par les libyens ce qui ne manquera pas de lui fournir une carte de plus lors de l’amorce de ses contacts avec les différents acteurs du conflit. Autre atout en sa main sa connaissance du dossier. Ainsi faut-il le rappeler, le dossier ne lui est pas totalement étranger puisque ce n'est pas la première fois qu'il s’y attèle. En 2005, il avait déjà initié à Genève, une série de dialogues inter-libyens entre les différents acteurs du conflit, ce qui avait été alors considéré comme un succès. C’est dire que Ghassan Salamé ne s’aventure pas sur un terrain totalement inconnu. En fait, la seule pression à laquelle il aura à faire face est le temps. En effet, l’émissaire onusien sait qu’il doit agir vite pour éviter que le conflit n’atteigne un point de non retour et qui fera que toute médiation serait vaine. Dans sa nouvelle tache il s’est aussi qu’il peut compter sur les pays voisins de la Libye dont la coordination est permanente en vue d’accompagner les Libyens afin qu'ils puissent régler eux-mêmes leurs problèmes loin de toute intervention étrangère et dans le cadre de l'intégrité territoriale de la Libye et de contribuer ainsi au règlement définitif du conflit qui a plongé le pays dans le chaos et constitue depuis 2011 une autre menace sur la stabilité et la sécurité de toute la région .

Nadia. K