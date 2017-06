Sanctions de Washington contre Moscou : Lavrov : «Une menace pour l'ensemble des relations»

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a dénoncé jeudi les nouvelles sanctions américaines contre la Russie qu'il juge être une «menace sérieuse pour l'ensemble des relations» entre Moscou et Washington. «Ce genre d'actions menace sérieusement l'ensemble des relations russo-américaines, qui connaissent déjà sans cela une période difficile», a déclaré le ministre russe, dans un communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères à l'issue d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson. Ces sanctions sont de «vaines tentatives de faire pression sur la Russie», a jugé M. Lavrov, qui a confirmé l'annulation d'une rencontre prévue cette semaine à Saint-Pétersbourg entre Tom Shannon, un haut responsable du département d'Etat, et le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, annoncée mercredi soir par Washington. L’Europe n’est pas en reste. L es dirigeants européens ont donné leur feu vert jeudi au prolongement pour six mois des lourdes sanctions économiques imposées par l'UE à la Russie pour son rôle présumé dans le conflit ukrainien, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk. Ces sanctions imposées à l'été 2014, qui visent notamment des banques et entreprises russes du secteur de la défense, arrivaient à échéance fin juillet. Les sanctions touchent près de 150 personnalités, dont des proches du président russe Vladimir Poutine inscrits sur la «liste noire» de l'UE. Leurs avoirs détenus par des banques européennes sont par conséquent gelés et elles sont privées de visas pour l'UE. Elles interdisent également de financer des banques, entreprises pétrolières et de défense russes. Ces lourdes sanctions empoisonnent les relations entre Bruxelles et Moscou, qui a répliqué en instaurant un embargo sur les importations agroalimentaires depuis l'UE, toujours en vigueur. Elles ont toujours été prolongées par périodes de six mois.

