Emmanuel macron a propos de la Crise syrienne : « Le départ d'Assad n'est plus un préalable»

Le départ du président Bachar al-Assad du pouvoir n’est plus un préalable pour la France, a indiqué jeudi Emmanuel Macron marquant ainsi la rupture avec ses prédécesseurs qui le mettaient sur le tapis dans le règlement de la crise syrienne.

«Je n'ai pas énoncé que la destitution de Bachar était un préalable à tout. Car personne ne m'a présenté son successeur légitime», a expliqué le président français dans une interview accordée à huit quotidiens européens, dont Le Figaro. Ce qui laisse indiquer que Paris, longtemps en première ligne pour exiger le départ du président syrien, a changé de ton et évolué dans le dossier et devient «plus réaliste», selon de nombreux analystes, notamment, relèvent-ils, depuis la dernière rencontre, le 29 mai dernier à Paris, du président français avec Vladimir Poutine. Lors de la conférence de presse qui s’en est suivie, Emmanuel Macron avait déjà donné le ton en proposant avec son homologue russe la transition démocratique en Syrie, en préservant un Etat Syrien car, avait-il soutenu, dans la région, les Etats en faillite sont une menace pour nos démocraties. «Sur ce sujet, ma conviction profonde est qu'il faut une feuille de route diplomatique et politique», a insisté le président français dans son interview, soulignant que la priorité une est la lutte absolue contre tous les groupes terroristes et le maintien de l’intégrité territoriale de la Syrie. Au cours du point de presse de jeudi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a rappelé la France est convaincue que la mise en place d'une transition démocratique «négociée est indispensable pour mettre un terme au conflit syrien, vaincre le terrorisme et assurer le retour volontaire et durable des réfugiés et des déplacés internes». Mercredi, le même porte-parole a indique que la France et la Russie avaient des points «communs sur l'appréciation de la situation en Syrie», notamment agir pour une solution politique sur la base de la résolution 2254 du Conseil de sécurité. En effet, cette résolution avalise le fondement d’une transition politique conduite et prise en main par les Syriens et visant à mettre fin au conflit. Les derniers développements sur le terrain ont mis en avant le risque majeur d’enlisement qui va au delà des frontières physiques de la Syrie. A ce titre, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné récemment la nécessité de garder sous contrôle la situation dans le pays, en vue d'éviter que la situation ne se transforme en chaos. «La cessation complète des hostilités entre le gouvernement syrien et l'opposition syrienne est primordiale», a affirmé le chef de la diplomatie russe à l'issue des entretiens avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, ajoutant que, si les initiatives concernant les zones de désescalade sont réalisées, «il y aura pour la première fois un désengagement entre les parties au conflit et les terroristes». A ce propos, des forces multinationales pourraient être déployées afin de maintenir la paix dans les «zones de désescalade» destinées à limiter l'effusion de sang en Syrie, a annoncé la Turquie jeudi. «Les trois pays ont formé des groupes de travail chargés de se pencher sur les moyens de maintenir la paix dans ces zones, où les protagonistes doivent cesser les hostilités», a indiqué Ibrahim Kalin, porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan. Dans la région d'Idleb, dans le nord de la Syrie, les forces seront «principalement» turques et russes, d'après lui.

Le ministre russe a, en outre, déploré «l'inaction de Washington à l'égard du Front al-Nosra». Par ailleurs, Serguei Lavrov a souligné que Moscou attendait toujours les explications de Washington au sujet du Su-22 de l'Armée de l'air syrienne abattu par la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis dans le ciel de Syrie.

M T et agences