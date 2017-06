Mascara : Abdelkader Chaou inégalable

Le public de Mascara, notamment les mélomanes et les adeptes du chaâbi, ont été gâtés ce mardi pour cette dernière soirée de variétés musicales organisée par la direction de la culture de la wilaya, des activités entrant dans le cadre du programme culturel des soirées ramadhanesques. C'était l'événement de la soirée : Chaou est monté sur scène dans la grande place de l’émir Abdelkader à Mascara, il était le grand invité.

Comme un grand maître du chaâbi, c'est la façon dont a été accueilli sur scène. A son arrivée, le chanteur a eu droit à un standing et une ovation de la part du public tout entier venu en grand nombre assister a ce concert du maitre du chaâbi qui a gratifié, dans la soirée de ces derniers jours du mois sacré de ramadhan, son public, présent sur la place, ses plus belles chansons puisées de son répertoire chaâbi. Le public nombreux, composé principalement de familles, a suivi avec intérêt le tour de chant de cet artiste composé de «qassidates» et autres maddih, déclamés durant plus de deux heures. La direction de la culture a concocté un riche programme culturel diversifié pour animer des soirées du ramadhan. Des soirées sont animées par des troupes versées dans différents genres musicaux a indiqué le directeur de la culture de la wilaya de mascara qui était accompagné porc la circonstance par le hanteur Chaou qui nous fait part de sa grande joie de se retrouver sur les terres de l’émir Abdelkader. Dans la soirée de ce mardi, le public de Mascara n’a pas manqué ce rendez-vous avec le chanteur du chaâbi qui n’est plus à présenter. Les nombreuses familles qui se sont déplacées de certaines villes se sont régalées en cette soirée ramadhanesque. La soirée artistique qui s’est déroulée dans une fraîcheur remarquable sur cette esplanade a donc attiré beaucoup de monde, dont des jeunes, qui a chanté au rythme de ce genre musical. les chansons ont été reprises en chœur par la foule, puisées dans son répertoire artistique composé de ses anciens tubes du terroir et de nouvelles chansons. Cette soirée restera gravée dans la mémoire du public mascareen, tant par le talent de ce grand chanteur que par les émotions qu'il a su procurer. Un moment exceptionnel et puissant. Puis, en tenue de scène, il a interprété des chansons très connues du public, pour le plus grand plaisir d'un auditoire charmé. Le chanteur a séduit le public par sa voix qui a enflammé la salle À coup de mélodies parfois douces, parfois entraînantes et surtout très mélodieuses et ça valait le déplacement, nous disent Nabila et Djouher qui ont assisté au concert. Le chanteur tout sourire est apparu sur scène et s’est directement saisi de son instrument de prédilection, la mandoline, avant de commencer avec l’instrumental et ses «istikhbarates» accompagné de ses musiciens. La foule, qui connaissait toutes les paroles par cœur, n’a pas hésité à faire honneur à Chaou, qui était visiblement très ravi. Ce dernier maîtrisant ses notes à la perfection a beaucoup joué sur ses anciens tubes. Ancien élève à la prestigieuse école de musique chaabi, il a interprété quasiment l’essentiel de son album dont des titres indémodables. Il a donné de sa personne mardi soir sur la scène de la place de l’émir au cœur de la ville de Mascara. Pendant près de deux heures, il aura montré avec brio de multiples facettes autour de textes souvent remplis d’émotion, toujours personnels. Il a déployé son répertoire poétique devant un public réceptif de tous les âges grâce à sa voix chaude et rocailleuse. Des chansons que le chanteur a interprétées avec son phrasé si particulier, bien régulé par la troupe musicale qui l'a accompagné durant ce concert à Mascara.

A. Ghomchi