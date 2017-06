institut national supérieur de musique : Sortie de promotion en concert

Pour la promotion 2016/2017, ce sont douze étudiants à avoir décrocher le sésame du fameux diplôme de l'institut national supérieur de musique d'Alger lors d'une réception organisée mardi soir au sein de l’école. Diplômés en deux spécialités, à savoir «musicologie» et «études des instruments de musique», la remise des diplômes a eu lieu dans une salle récemment inaugurée qui constitue un atout supplémentaire au cursus des étudiants de l'institut selon Abdelkader Bouazara, directeur de l'INSM. «Les étudiants sont très heureux de la réception de cette salle qui aide énormément les jeunes étudiants. Des musiciens et écoles régionales viennent répéter dans cette salle et cela devrait créer un bon partage d'expérience», a-t-il noté. Et pour bien fêter l’événement, un concert de musique symphonique universelle a été organisé à l'honneur des diplômés, animé par des étudiants de l'INSM de différentes années d'inscription. «les jeunes talents ont fait preuve d'une grande virtuosité et d'un talent pur sous la baguette du maestro Rachid Saouli. Des pépites comme le violoniste Mustapha Belbachir qui a épaté l'assistance ce soir peuvent s'imposer dans les plus grandes écoles de musique symphonique dans le monde. C'est le fruit d'un travail de longue haleine. Le niveau de l'INSM ne cesse de progresser. Cet institut figure aujourd'hui parmi les plus respectés au monde, ses étudiants sont l'avenir de la culture algérienne», a encore souligné Bouazara.

Kader B.