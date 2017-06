Annaba : au rythme des soirées artistiques

Après la clôture du festival national de la musique et de la chanson citadines, qui s’est déroulé durant la période du 3 au 8 du mois courant, et le grand prix «El-Hachemi Guerouabi», qui a pris fin vendredi dernier, la ville de Annaba vit, depuis le début du mois béni de Ramadhan, au rythme des soirées musicales et artistiques, au grand bonheur des amoureux des veillées nocturnes et des estivants en quête de repos et de fraîcheur. Ce sont surtout le théâtre régional Azzedine-Medjoubi, la maison de la culture Mohamed-Boudiaf et la plage Rizzi Amor qui ont accueilli depuis l’entame du mois sacré, des soirées artistiques. Le public a pu ainsi passer d’agréables moments de plaisir en savourant divers spectacles artistiques et chants musicaux de différents genres, tels le malouf et le chaaâbi qui occupent une place enviable dans la vie des habitants de la ville du Jujube et de ses environs. C’est ainsi que la maison de la culture Mohamed-Boudiaf a concocté un programme riche et varié au profit des habitants de la coquette en quête de détente et de loisirs après la rupture du jeûne. Une pléiade d’artistes célèbres à l’échelle nationale, spécialisés dans le genre musical chaâbi et malouf, à l’image de Mebraek Dakhla, Yassine Achouri, Hamdi Benani et Lakhdar Kesri et ceux venus de diverses localités de la wilaya, qui se sont produits jusqu’ici au niveau de la maison de la culture, après le f’tour, ont réussi à enchanter le public grâce à la qualité de leurs prestations. Certains chanteurs en herbe ont saisi l’occasion pour se faire connaitre auprès du public dans la perspective d’avoir leurs propres fans. Selon le directeur de la maison de la culture, Mohamed Boudiaf, principal artisan de ces soirées artistiques, le professeur Rachid Saaidi, le programme s’étalera jusqu’au la soirée de demain avec le passage sur scène des chanteurs assez connus dans la région tels Ayachi Eddib et Kettache Amar. Outre ces activités culturelles qui viennent combler le vide et attirer les jeunes surtout en quête de loisirs, les enfants hospitalisés aux établissements spécialisées de santé Abdallah Nouaouria d’El Bouni et celui de Sainte-Thérèse au chef-lieu de wilaya, le centre pour enfants assistés d’Eysa et la maison des personnes âgées ont reçu des visites d’une association culturelle et des artistes. Munis de plusieurs cadeaux, ces derniers, n’ont pas manqué de leurs procurer des moments de plaisir et de joie durant ces soirées Ramadhanèsques. L’animation urbaine n’est pas en reste, permettant ainsi à la ville d’Annaba de renouer avec l’ambiance propre au mois de Ramadhan. La promenade de la plage Rizzi Amor ex-Chapuis et celle de Rezgui Rachid ex-Saint-Cloud est la parfaite illustration des nuits animées dans la ville de l’antique Hippone. Des interminables marches tout au long du magnifique cordon de sable sont constatées depuis le début du mois de ramadhan et même à longueur d’année. Par ailleurs, des soirées artistiques sont également organisées par l’office communal pour la culture et le tourisme à travers l’ensemble des quartiers de la ville de Annaba, tels L’aurier Rose, Djebnet Lihoud, Champ de Mars, Eysa, La Colonne, le Cours de la révolution, etc. Animés par une pléiade de chanteurs dans le genre chaâbi, les artistes ont offert l’occasion aux jeunes et au moins jeunes de passer d’agréables moments après une rude journée de jeûne. Une chose est sure c’est que l’animation artistique ira crescendo jusqu’à la veille de l’aïd el fitr.

B. Guetmi