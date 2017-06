Groupe Bambra à El Manzah : le Public conquis

Fusionnant jazz et gnawi, le groupe Bambra a enchanté, jeudi soir, les présents de « El Manzah « lors d’un spectacle inouï parfumé aux senteurs du Sahara, un groupe qui a conquis un public mélomane par excellence avec leur musique séductrice.

Bambra est, avant tout, une histoire d'amitié, celles de jeunes issus du même quartier férus de musique. C’est aussi une histoire de passion pour une musique, dont les chants langoureux et les rythmes chaloupés, ne laissent pas indifférents les jeunes artistes de ce groupe. Composé de six musiciens, ce groupe commence à se faire une place dans le monde de la musique, en général, et du diwane, en particulier. Yousri Mohamed Seghir Tamrabet, plus connu sous le pseudonyme de «Toto Bambra» est le créateur de ce groupe insolite qui a ensorcelé les mélomanes nombreux au centre des arts et de la culture du palais des Raïs, Bastion 23 à Alger.

«El Manzah» est un concept lancé par

La Fabrik Algérie. Ce concept est un lieu convivial qui ne laisse pas ses visiteurs indifférents, les incitants à découvrir autrement un lieu légendaire chargé d’histoire et symbole du patrimoine. Chansons d'amour, louanges à Dieu ou poèmes sur le blues au Sahara, leur répertoire trouve de l'écho chez le public, venu en groupe, famille ou entre amis.

«Baba mimoune», «Basma», «Daoui», «Chorfa», «Ghoumari», «La Ilaha ilallah», «Zaouia», «Tchirtchnila», «Baba Nouar»… tels sont les titres qui ont été interprétés par les Bambra qui ont promis au public de lui présenter leurs propres titres très prochainement. Les mélomanes de la chanson gnawi n'ont pas caché leur plaisir, en applaudissant et à se balançant sur les rythme des percussions et des applaudissements des amoureux du désert. La bonne ambiance, écorchée encore et toujours par un son mauvais, n’a pas empêché les plus courageux dans le public à partager une danse avec leurs voisins.

Sihem Oubraham