Célébration de la fête de la musique à Alger : Moments de partage

Devant un public enchanté, transporté par la musique et ayant rempli les grands gradins en hémicycle qui donne sur une superbe vue panoramique de la baie algéroise, la fête de la musique a été célébrée à Alger à l'instar des autres villes du monde avec une pléiade d'artistes confirmés, de jeunes formations en vogue et amateurs qui font leur premiers pas.

Jusqu'à une heure tardive de la nuit, au s'hour, c'est le leader du groupe Raina Raï, Lotfi Attar qui a clôturé en apothéose le méga show. Ce guitariste mythique du prestigieux groupe de Sidi Bel Abbés a fait sensation, comme il l’avait toujours fait autrefois, face à un public juvénile mais passionné de sa musique libre et sincère. Rencontré avant de monter sur scène, Lotfi félicite la tenue de cette soirée et encourage l'initiative. " J'ai entendu dire que c'est la première fois que nous célébrons la fête de la musique en Algérie. La musique est une baguette magique, elle rassemble, elle partage des émotions, transmet des messages et détruit les ondes négatives. Je trouve que l'organisation de cette fête en Algérie est une bonne chose ", a-t-il fait savoir.

De jeunes artistes à l’aide de leurs cordes vocales sublimes ont montré toute leur créativité à l'exemple d'Amel Zen, valeur sûre de la chanson algérienne et dont la côte de popularité ne cesse de monter auprès des mélomanes algériens de tout genre. La découverte d'Alhan wa chabab a enflammé le public en interprétant plusieurs chansons à l'exemple de " El warda " ou encore " Yeliss Iyourayen " (La fille de Gouraya).

Baptisée cette année "La fête de la musique made in bladi", la soirée a mis en scène également le groupe El Dey qui combine

différents styles musicaux dont le diwane, le flamenco, le jazz et le chaâbi.

Interprétant trois titres phares qui sont " Maria ", " Ya Babour Elouh" et " Ya bnat El Bahdja, le leader du groupe Samy Boukhechba explique son choix.

" Nous avons choisi ces trois titres pour raconter notre culture et rester dans l'ambiance algéroise, également pour faire voyager notre public dans la méditerranée, mais au delà aussi, à travers des sonorités cubaines, du jazz et du flamenco ", a-t-il souligné.

Le groupe Freeklane a suivi avec des titres de leur dernier album "Nomad". Célébrée depuis 1982, la Fête de la musique a pour vocation de promouvoir la musique dans tous ses genres à travers des spectacles gratuits et concerts amateurs.

Kader Bentounès