Entreprise : Entrée dans l’ère du numérique

Le digital est un allié incontournable pour le développement d’une entreprise et son adaptation aux nouvelles évolutions de l’environnement.

En effet, en raison de la crise financière engendrée par la baisse des prix des cours de l’or noir depuis juin 2014, les pouvoirs publics se sont engagés pour le développement des secteurs hors-hydrocarbure et en même temps le développement de l’exportation. Pour concrétiser sa stratégie, des programmes ont été lancés dans ce cadre, afin de permettre une transformation digitale de l’économie algérienne. Pour se faire un département ministériel chargé exclusivement de l’économie numérique et de la modernisation des systèmes financiers, a été créé pour également assurer le suivi et la réalisation de ces différents programmes lancés dans ce domaine. Dans un communiqué dont une croupie nous a été remise, CM Consulting, expert en système d’information intégrée et partenaire historique depuis 2003 du leader mondial des applications de gestion d’entreprise SAP, a souligné qu’aujourd’hui, une entreprise digitale participe activement à l’évolution d’une société. Il est donc primordial qu’elle accompagne ses collaborateurs et leur donne les moyens de se transformer afin de ne pas subir cette évolution, mais d’en devenir des acteurs de premier plan. En effet, la digitalisation des entreprises a-t-elle dit, avec un accès aux données en temps réel par des solutions de gestion intégrées offre de puissantes fonctionnalités de gestion d’entreprise, de Business Intelligence et de gestion de la performance applicables à tous les niveaux de l’entreprise, et permet également de rationaliser toutes les activités et d’améliorer la visibilité des données pour faciliter la prise de décision fondée sur des chiffres fiables mis à jour en temps réel, afin de détecter et d’analyser des défaillances et de conjuguer croissance et rentabilité… Voilà la solution qu’apporte CM Consulting aux entreprises algériennes dans différents secteurs d’activités. Les entreprises entrent ainsi de plain pied dans l’ère du numérique. Il y a lieu de noter que CM Consulting qui capitalise, par ailleurs, plus de 15 ans d’expertise dans le domaine de la gestion de la performance d’entreprise, des outils collaboratifs d’analyse du métier et de la Business Intelligence, connaît parfaitement le contexte économique et la culture de l’entreprise algérienne qui accompagnent aujourd’hui quotidiennement plusieurs entreprises algériennes dans divers secteurs d’activités : industries, services, institutions financières, services publics, négoces et notamment dans le secteur de la santé, laboratoires, centres hospitaliers.

Makhlouf Ait Ziane