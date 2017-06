Arrestation de l’auteur présumé d’un quadruple crime à Taghzout : La population soulagée

La quiétude est revenue jeudi dans la région de Taghzout (est de Bouira), où la population locale a fait part de son grand soulagement au lendemain de l’arrestation de l’auteur présumé du quadruple crime et après plusieurs jours de deuil et de peur. Ce drame avait eu lieu lorsqu’un sexagénaire avait fait usage de son fusil de chasse, le 11 juin dernier, tuant sa belle-sœur (60 ans), sa nièce (22 ans) et son neveu (32 ans), avant de prendre la fuite vers la forêt voisine. Dix jours plus tard, soit mardi matin, le criminel était revenu sur les lieux du drame et a tué, cette fois-ci, son propre frère, (B. Abdelkader). Le criminel est revenu et il s’est embusqué et il a tiré sur son frère Abdelkader (75 ans) en le visant de très loin, a expliqué le chef du groupement de la Gendarmerie nationale (GN), le lieutenant colonel Mahdjoub Areibi Kamel. Selon l’enquête des services de la Gendarmerie nationale, un vieux conflit familial lié à une piste mitoyenne, ainsi qu’à une affaire de mœurs serait à l’origine de ce quadruple meurtre, qui a semé la terreur et la peur dans les esprits des citoyens de la région de Taghzout. Après plusieurs jours de cavale, le sanguinaire qui portait toujours son fusil de chasse avait plongé les localités montagneuses de Maâdhi, Merkala, Ath Bougherdane, ainsi qu’El-Kef Ouarkouv, dans la panique et l’émoi pendant plusieurs jours. «Nous avons vécu un véritable cauchemar, nous ne pouvions pas dormir la nuit, lorsque nous avions appris cet horrible acte d’assassinat, tout le monde était choqué», a avoué Saïd, un jeune citoyen de Maâdhi, sur un ton perturbé. Certains citoyens ayant des fusils de chasse faisaient la garde durant la nuit pour pallier toute attaque de cet homme dangereux, qui a fait déjà la prison et toujours en conflit avec son frère, a confié Mohamed, un autre jeune du village. Aussitôt alerté sur ce massacre, des patrouilles de la Gendarmerie nationale se sont dépêchés sur les lieux du crime, où ils ont appelé à la retenue et au calme tout en sécurisant la zone en vue de protéger les habitants de cette région isolée. Les services de la GN ont par la suite renforcé leurs moyens d’intervention avant d’entamer toute une enquête, qui a mené à l’arrestation des trois fils et deux des gendres du criminel pour complicité. Profitant de l’aide de ses fils, l’auteur du quadruple meurtre avait réussi à fuir à toutes les embuscades tendues par les gendarmes pour l’arrêter. La nature montagneuse et forestière de la zone a obligé la Gendarmerie nationale de mobiliser un hélicoptère et une brigade sino-technique utilisant des chiens renifleurs. Après un grand travail de ratissage de la zone de Maâdhi près de merkala, les éléments de la Gendarmerie ont réussi à localiser et encercler l’assassin en plein forêt avant de l’arrêter et de récupérer son fusil de chasse mercredi vers 15h. La famille des victimes toujours en deuil Toujours sous le choc du massacre, le fils d’Abdelkader (Hakim), et son petit fils (Omar), n’ont voulu faire aucun commentaire, au départ, sur ce qui est arrivé à quatre membres de leur famille, en se contentant uniquement de dire «Yella Rebbi (Dieu existe), nous ne pouvons rien faire, il y a la justice aussi, maintenant il est arrêté, tout en espérant que ce conflit les opposant à la famille de l’assassin clôt définitivement». Malgré l’ampleur du mal qu’ils viennent de subir, Omar et Hakim n’ont montré aucun signe d’agressivité envers la famille du criminel, et ils ont fait preuve de sagesse en incitant leurs proches et les autres habitants du village au pardon et à la réconciliation afin d’éviter de nouvelles effusions de sang et d’éviter également les conflits. Les trois fils de l’auteur du quadruple meurtre de Taghzout ont été relâchés après l’arrestation du criminel et la récupération de son fusil de chasse. Le meurtrier a été arrêté et conduit à une brigade de recherche et d’investigation des services de la Gendarmerie nationale afin de poursuivre l’enquête, qui n’a pas livré tous ses secrets. Les services de gendarmerie ne tarderont pas à interpeller les trois fils pour un interrogatoire dans le cadre de l’enquête avant de décider du sort du criminel. Actuellement, et après l’arrestation du criminel, le dossier est transmis au procureur de la République, qui entendra toutes les personnes impliquées dans ce massacre, a expliqué le chargé de la communication du Groupement de la Gendarmerie nationale de Bouira, M. Boudarna Abdelmalek.