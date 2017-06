Il faisait l’objet de 11 mandats d’arrêt : Un dangereux criminel et ses complices interpellés

Les forces de police de la brigade de recherches et d’investigations (BRI) de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont mis fin, dimanche dernier, à la cavale d’un dangereux baron de la drogue faisant objet de pas moins de 11 mandats d’arrêts pour divers délits et crimes, a annoncé hier la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou dans un communiqué posté sur sa page Facebook. Selon ce communiqué, l’arrestation de ce dangereux criminel, originaire de la ville d’Aïn El-Hammam et âgé de 30 ans, a eu lieu au lieu-dit Aïn Zebda situé entre les limites frontalières des wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira, suite à l’exploitation des renseignements obtenus par les services de police de la sûreté de daïra de Bouzeguene. Encerclé, le dangereux baron de la drogue et ses trois complices ont essayé vainement de fuir en ciblant les policiers à leur trousse par des coups de feu tirés par un pistolet automatique et un fusil à pompe qui étaient en possession respectivement du principal mis en cause et de un de ses complices, selon toujours le communiqué de la sûreté de wilaya. La riposte des policiers aux tirs des criminels a fini par porter ses fruits en mettant fin, au bout de près de 5 heures de poursuite, à la cavale de ce dangereux narcotrafiquant et ses six complices, dont un été blessé lors de l’échange de tirs avec les forces de police. Le complice blessé a été évacué à l’hôpital d’Iferhounene où il a reçu les premiers soins, avant son transfert au CHU Nédir-Mohamed de la ville des Genêts, indique-t-on de même source. Cette opération qualitative des forces de police de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou s’est soldée par la récupération de plusieurs objets, dont un fusil à pompe de type COBAL, un pistolet automatique de marque Mozar de calibre 9 mm, une quantité importante de munitions de différents calibres, des chargeurs vides et pleins, des jumelles, un transformateur électrique, une quantité de drogue de plus d’un kilo, une somme d’argent estimée à 41 millions de centimes, 19 téléphones portables de différentes marques, des véhicules de marques Peugeot 406, Citroën Berlingo, Dacia Duster, Citroën Saxo et une grosse moto de marque Cobra 110, selon toujours le communiqué de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Le présumé dangereux criminel et ses six complices sont maintenus en détention à la sûreté de daïra de Bouzeguene, en attendant leur présentation au parquet dans les prochains jours, a par ailleurs indiqué la même source. Il faut signaler que le dangereux criminel présumé auteur de plusieurs actes criminels, dont un homicide volontaire avec préméditation et détournement d’un mineur, postait ses photos avec des quantités de drogue et des armes à feu sur sa page Facebook, dans laquelle apparaissaient aussi ses principaux complices.

Bel. Adrar