« Portes ouvertes » sur la Gendarmerie nationale : Engouement des jeunes

Les journées «portes ouvertes» sur la Gendarmerie nationale, inaugurées jeudi à la maison de la Culture Malek-Haddad de Constantine, ont connu un véritable engouement des jeunes venus s’enquérir des nouveautés en matière d’équipements employés dans ce corps constitué. Dès l’ouverture de cette manifestation de communication et d’information, devenue une tradition bien ancrée chez la Gendarmerie nationale, des écoliers se sont bousculés devant les stands et ateliers proposant divers matériels d’intervention dans le cadre des missions des gendarmes relatives à la protection des citoyens et des biens, a-t-on constaté. Pour Younès, 10 ans, qui vient de décrocher l’examen de la cinquième année avec brio, les équipements électroniques, téléphoniques, d’analyse audio, vidéo et photographique utilisés par la Gendarmerie nationale dans la lutte contre les différentes formes de criminalité «sont impressionnants», soulignant son vœu d’appartenir à ce corps dans un futur proche. Son ami Iyad, 7 ans affirme que les motos et les véhicules équipés utilisés par les gendarmes l’ont toujours fasciné. «C’est un matériel très sophistiqué», lance-t-il avec beaucoup d’enthousiasme. Les nombreux écoliers présents à cette manifestation devant se poursuivre jusqu’à aujourd’hui ont eu droit à des explications sur les différentes brigades de la Gendarmerie nationale, leurs missions, ainsi que les opportunités offertes pour adhérer à ce corps constitué. L’ouverture de cette manifestation annuelle a été marquée par une cérémonie durant laquelle des retraités de ce corps d’élite et des élèves lauréats des différents établissements scolaires de la wilaya ont été honorés par les autorités locales civiles et militaires. Des exhibitions de combat et de défense ont été organisées par les gendarmes à l’esplanade de la maison de la Culture, au grand bonheur du public. (APS)