Bordj Bou-Arréridj : Au carrefour de l’entraide

Située au carrefour entre l’Est et le Centre, le Nord et le Sud, la wilaya de Bordj Bou-Arréridj occupe une place privilégiée même en matière de solidarité. La wilaya est traversée par un flux important de voitures est marquée quotidiennement par des situations de détresse des usagers de la route, qu’ils soient conducteurs ou passagers. Des conducteurs en panne ou des voyageurs qui ne trouvent pas de moyen de transport se trouvent coincés dans la wilaya. Cet état de fait s’amplifie durant le Ramadhan où la rupture du jeûne impose aux automobilistes de s’arrêter pour manger et boire, en même temps que les habitants de cette dernière. Connus pour leur élan de solidarité qu’ils n’ont pas manqué d’exprimer dans toutes les situations, et notamment dans les cas de blocage des routes par la neige, ces habitants ont pris leurs dispositions pour prendre en charge les passagers qui se trouvent sur le territoire de la wilaya à l’heure de l’iftar, mais aussi ceux qui n’ont pas où aller. C’est ainsi qu’une tente a été placée près de l’échangeur qui lie la wilaya à l’autoroute Est- Ouest qui passe par cette dernière sur 90 kilomètres. Cette initiative du mouvement associatif s’ajoute à la décision de la sûreté de wilaya d’organiser un iftar pour les passants près du barrage fixe qui se trouve à la sortie est du chef-lieu de wilaya, pour les sensibiliser au phénomène des accidents de la circulation. L’initiative du mouvement associatif qui a été appréciée par plusieurs usagers de la route, au même titre que la première permet à des dizaines de volontaires de s’occuper de leurs invités comme les familles qui ressentent la chaleur de l’accueil en plus de celle de la chorba. Un restaurant parmi les 17 qui ont été ouverts durant le mois béni a été créé près de la gare routière, pour faciliter la tâche aux voyageurs qui sont obligés de passer par la structure au moment de la rupture du jeûne pour prendre leur bus. Même pour les autres, le souci de l’emplacement a été pris en compte dans le choix de ces restaurants. Les réfugiés syriens et africains, qui sont ravis de l’aubaine, sont d’ailleurs parmi les principales personnes qui fréquentent ces derniers, hospitalité oblige. Mais les habitants de la wilaya n’ont pas oublié leurs concitoyens en détresse, qu’ils soient SDF ou démunis. Ils les prennent en charge avec l’aide des autorités de la wilaya, des APC et même du ministère de tutelle. Il faut noter que les familles qui appartiennent à cette catégorie préfèrent emporter les repas qui se sont élevés à 36.743 unités depuis le début de Ramadhan. Ceux qui sont servis à table sont au nombre de 46.514 repas. Autant dire que 83257 actes de solidarité de ce genre ont été accomplis. Ils s’ajoutent aux 36.492 aides alimentaires qui ont été octroyées aux mêmes familles. Si l’on rappelle que 14.235 aides ont été offertes par des particuliers et des associations, on peut noter que les Bordjiens n’ont pas perdu leurs traditions dans ce domaine. L’État a fait le reste. Fouad Daoud