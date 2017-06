Mascara : Hommage à l’enfance africaine

À l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’enfance correspondant au premier juin, ainsi que la Journée africaine, les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont clôturé leur programme de sensibilisation élaboré en ces deux occasions. En effet, la place Émir-Abdelkader a été le théâtre d’une exposition de sensibilisation au profit des citoyens, durant l’après-midi du vendredi 16/06/2017.

L’exposition avait pour thème les activités de la Brigade de Protection de l’Enfant et de la lutte contre la délinquance juvénile, ainsi que les efforts des différents services de la sûreté de wilaya dans la protection des personnes et des biens. En outre, les différents moyens matériels et techniques utilisés dans l’accomplissement des missions ont été aussi exposés. En marge de la clôture, des dépliants de sensibilisation ont été distribués au profit des citoyens par les Scouts musulmans algériens. Le contrôleur de police, sous-directeur des moyens informatiques de la Direction générale de la Sûreté nationale, a présidé la clôture du programme de célébration, il était accompagné par l’Inspecteur régional de la police de l’Ouest, du chef de la sûreté de wilaya et de cadres de la police. D’autres expositions similaires ont eu lieu au niveau des sûretés de daïra. Des visites de solidarité au profit des enfants malades à travers les hôpitaux seront effectuées par des cadres de la police. Il a reçu des explications sur les différentes activités présentées en cette occasion. La police de Mascara avait organisé, dans le même cadre, une visite de solidarité au profit des enfants malades admis dans les établissements hospitaliers.

A. Ghomchi