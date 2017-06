Béjaïa : Rush sur les magasins de vêtements

Le Ramadhan 2017 a été marqué par une disponibilité des produits de première nécessité, mais surtout une légère baisse des prix des fruits et légumes. Un mois calme et serein, avec des journées longues pour les jeûneurs et des soirées bien animées pour les familles à la recherche de moments de distraction. Mais voilà que le mois béni tire à sa fin et les citoyens accueillent la fête de l’Aïd-el-Fitr dans la joie et l’allégresse. Les préparatifs et les achats pour cette fête s’accélèrent depuis la semaine dernière.

Une grande effervescence est observée de jour comme de nuit, c’est le grand rush dans les magasins d’habillement. Les commerçants se sont bien préparés pour cette fête en présentant dans les vitrines une gamme variée de vêtements de tout âge et de tout modèle avec des prix accessibles pour la bourse des ménages qui ont déjà connu la saignée durant les 30 jours de Ramadhan. C’est le mois où les gens dépensent le plus et où le gaspillage est plus fort. Donc, pour faire face à la fête de l’Aïd-el-Fitr, les citoyens doivent encore débourser pour satisfaire leurs enfants. Cette année, l’offre et la qualité des vêtements exposés à la vente se sont étoffées avec l’ouverture des nouveaux magasins de confection et d’habillement durant les derniers mois. Des vêtements d’enfants, filles et garçons, de tous âges et pour tous les goûts. Lors de notre virée au centre de Béjaïa, en cette avant-dernière soirée de Ramadhan, toutes les ruelles grouillent de monde. Il est difficile de se frayer un petit passage sur les trottoirs ou les arcades longeant les ruelles commerciales de la ville. Il faut s’armer de patience face aux bousculades. Certains pères de famille ont déclaré que pour acquérir des vêtements de bonne qualité, il faut débourser un prix qui n’est pas toujours à leur portée. Mais, avec l’ouverture de nouveaux magasins, à l’exemple de ceux du quartier Esseghir spécialisés dans les vêtements d’enfants, les prix sont très acceptables. Pour habiller trois enfants, il faut débourser un montant de 10.000 à 20.000 DA. D’ailleurs, les parents soulignent qu’une fois la fête passée, ces vêtements seront rangés pour la prochaine rentrée scolaire. Un autre père de famille dit :«Avec un seul salaire dans la famille, il est difficile de satisfaire tous les enfants. J’ai quatre enfants en bas âge, c’est avec le salaire de leur maman que je leur achète les vêtements. Mon salaire est réservé aux dépenses de Ramadhan. La vie est chère, et il faut bien gérer pour économiser quelques sous. Certes, nos enfants sont exigeants sur la qualité des vêtements, ils veulent tous s’habiller à la mode. Mais on est obligé de les satisfaire pour cette fête qu’ils attendent avec impatience.» Les familles dont les moyens sont limités préfèrent acquérir des vêtements déjà utilisés, mais non usés, à des prix abordables. L’essentiel est de donner un peu de joie à leurs enfants.



M. Laouer