Oran : Les grandes enseignes font flamber les prix

Le compte à rebours pour l’Aïd-el-Fitr a commencé, et, comme chaque année, les magasins de vente de vêtement d’enfants sont pris d’assaut par les familles souvent accompagnés par leur progéniture, et ce dès 11h. À vrai dire, l’Aïd-el-Fitr est le jour le plus attendu par les enfants, un peu moins pour les parents… Et pour cause, cette fête à caractère religieux, qui couronne un mois de piété, s’est transformée, au fil des années, en un évènement commercial par excellence qui remplit les poches des commerçants et vident celles des parents, notamment avec la flambée des prix des articles pour enfants, encouragée par l’implantation massive des enseignes internationales à Oran. En effet, celles-ci qui ont élu domicile dans les prestigieux boulevards et quartiers d’Oran, entre autres Loubet, Courbet, Akid-Lotfi et même dans les grands centres commerciaux et hypermarchés, affichent des prix vertigineux qui creusent l’écart entre le haut et le bas de leur fourchette. Mieux encore, des prix, jugés il y a quelques années trop chers pour les petites bourses, paraissent aujourd’hui raisonnables et corrects pour une bonne partie des ménages. «On ne parle plus de prix qui oscillent entre 1.500 et 5.000 DA l’article. Les offres actuelles varient entre 3.000 et 10.000 DA pour un seul achat dans la plupart des grandes surfaces commerciales. Pour un budget inférieur à cette fourchette, il faut se rendre à M’dina J’dida», confie une mère de deux enfants rencontrée dans l’un des magasins à Akid-Lotfi. Pour la plupart des ménages aux moyennes bourses qui emmènent leurs enfants dans ces grandes surfaces commerciales en ignorant les prix qu’elles proposent ou simplement par le désir de découvrir les articles exposés dans leurs luxueuses boutiques, c’est le grand piège, car ils finissent par satisfaire leurs enfants, quitte à s’endetter, puiser dans leurs économies ou dans leur budget vacances. C’est le cas de M. Merbah H., un fonctionnaire de la banque que nous avons croisé à l’hypermarché Ardis, à l’est du chef-lieu de la wilaya. «Je ne suis pas près d’oublier ce jour ! Je viens de dépenser tout le budget des achats de l’Aïd, pour uniquement les vêtements de l’un de mes deux enfants. Ici, les prix sont exorbitants, en particuliers les chaussures de sport. Mon fils qui n’a que 14 ans a flashé sur une chaussure running d’une grande marque qui m’a coûté 14.000 DA. Il m’a mis la pression, il n’a pas voulu sortir du magasin, alors j’ai cédé. Cela dit, je lui ai expliqué qu’il allait être privé d’un mois d’abonnement de son sport préféré (la natation)», dit ce quinquagénaire. Même ambiance se dégage derrière les belles vitrines des boutiques du quartier Courbet, précisément au boulevard Trait d’union. «ça brûle, les prix ici», clame une femme mère d’un enfant de 5 ans, avant de poursuivre : «Après les folies dépensières de Ramadhan, nous voilà avec les achats de l’Aïd. C’est une vraie saignée d’argent. Cela dit, il faut bien faire plaisir à son enfant, car la joie des habits de l’Aïd n’a pas d’égal.» Au centre-ville, plus précisément au niveau des Arcades, les vendeurs à la sauvette ont dressé leurs marques depuis une semaine déjà.

Amel Saher