Achats de l’Aïd : sont-ils justifiés ?

L'Aïd, tout comme le Ramadhan, est le terrain propice pour se remplir les poches. Malheureux, ces parents qui, pour échapper à la tristesse de leurs enfants, le jour de la fête, préfèrent s'endetter pour leur acheter vêtements neufs et jouets. Souvent, les dépenses induites par ces préparatifs et les multiples achats ne sont guère en rapport avec les bourses de nombreux pères et mères de familles.

Ces derniers sont astreints à dépenser plus en cette période et à réduire les frais durant le reste de l’année. «les Algériens et les Algériennes ne savent plus ce que c’est que la mesure et la sagesse, ils sont devenus des consommateurs obsessionnels... pour l’engraissement des spéculateurs et autres barons des conteneurs ! L’imitation bête et stupide de faire comme tout le monde se voit dans le comportement, dans les achats effrénés, et en ce qui concerne le mois de Ramadhan comme pour l’Aïd, c’est une véritable catastrophe pour le budget familial : ils ne savent plus gérer leur revenu, c’est le dépassement, les dettes, allant même jusqu’à mettre en gage un bijou. Pourtant, trois bons gâteaux en valent bien dix, un plat bien préparé en vaut bien trois ou quatre qui finiront dans la poubelle», dit Rabah, bien remonté contre ses semblables. «Nos parents nous ont appris à gérer notre budget. J’ai gardé cette notion de mes parents. À l’école, quand j’étais petite, on nous donnait des exercices de calcul, le sujet racontait qu’un père de famille gagnait par mois une somme d’argent, il fallait qu’il fasse son calcul pour acheter le ravitaillement, payer le loyer, factures, et combien il lui resterait au cas où ? On faisait attention à l’époque», renchérit Lamia, mère de famille. «Autrefois, l'Aïd avait aussi ses traditions. C'était une occasion pour la famille et les amis de se retrouver pour échanger les vœux de l'Aïd. La communion entre les voisins était très forte.

L'Aïd est aussi l'occasion d'effacer toutes les rancœurs, de pardonner, de se réconcilier ou de se rapprocher les uns des autres... Et pour les enfants, cette fête est synonyme de joie, de gaieté et de bonheur. Mais les temps ont bien changé, L'évolution du mode de vie a entraîné de nouvelles habitudes», nous dit khalti Ghnima. Ainsi, en ces derniers jours de l’Aïd-el-fitr, les magasins d’alimentation sont bien approvisionnés en produits qui entrent dans la préparation de gâteaux. Pour les commerçants, c’est aussi une période très propice pour faire plus de bénéfices en écoulant le maximum de produits alimentaires et autres. Les magasins d’habillement sont aussi au rendez-vous et ouvrent leurs portes de jour comme de nuit, pour satisfaire leurs clients. Les enfants accompagnés de leurs parents font le tour des rayons et choisissent les habits et chaussures qui leur conviennent et qui feront leur joie le jour de l’Aïd. «La fièvre des préparatifs de l’Aïd est une bien malencontreuse tradition, à mon avis, car elle intervient les 10 derniers jours du mois béni, période où il est particulièrement recommandé d’intensifier prières, edikr, invocations, et actes de bienfaisance.Or, entre f’tour, s’hour, gâteaux, ménage, courses, grand rush pour l’habillement des enfants... il serait bien difficile d’avoir le temps, la force pour concilier tous ces impératifs. Malheureusement, c’est toujours l’apparat, l’accessoire qui vont supplanter l’essentiel, pour enfin clôturer le mois béni dans le stress, la fatigue, l’insomnie, la fébrilité... Bonne fête quand même et consommez les gâteaux avec modération !» nous dit, avec humour, Abdou, étudiant, encore loin des inquiétudes et des angoisses de la vie de famille et autres dépenses pour les enfants.

Farida Larbi