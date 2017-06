Haltérophilie Championnat du monde junior : Touairi Aymen décroche le bronze

L’athlète algérien Aymen Touairi, qui participe au championnat du monde junior d’haltérophilie qui se déroule du 15 au 23 juin 2017 à Tokyo (Japon), a décroché la médaille de bronze à l’épaulé-jeté en soulevant 201 kg. Soit un véritable exploit qui démontre les grandes qualités de Aymen Touairi qui a de l’avenir dans cette difficile discipline. Les instances sportives nationales et la fédération concernée doivent bien le prendre en charge et mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires à son épanouissement, parce qu’il constitue une valeur sûre du sport national et un potentiel médaillable dans les grandes compétitions internationales, continentales et régionales. Bravo Aymen.

M.A.A.