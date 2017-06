Natation, 23e édition de la coupe de la “Comen’’ à Malte : L’Algérie présente avec quatre nageurs

Quatre nageurs de la catégorie juniors représenteront l’Algérie lors de la 23e édition de la coupe de la “Comen’’, prévue les 24 et 25 juin à La Valette (Malte), a indiqué jeudi la Fédération algérienne de natation (FAN). Il s’agit d’Ardjoune Abdallah, Belamane Moncef, Medjahri Abdenour et Bouhamidi Ryad, encadrés par l’entraîneur national Bouchandouka Mouloud. “Nous avons engagé ces quatre noms car ils se sont distingués lors des championnats d’Afrique qui se sont déroulés au Caire au mois de mars, en remportant plusieurs médailles. Aussi, nous nous sommes basés sur les critères de sélection qui ont été établis au niveau de la FAN par l’ex-DTN’’, a déclaré à l’APS, Belakhel Réda, directeur technique national (DTN) à la FAN. Belakhel estime que la mission des Algériens sera “difficile’’ lors de cette compétition, en présence de plusieurs nageurs du bassin méditerranéen. “Il faut avouer que la mission ne sera pas aussi facile, cette compétition verra la présence de plusieurs nageurs de haut niveau et qui seront présents lors des championnats du monde de natation des juniors, prévus à Indianapolis aux Etats-Unis, en août prochain’’, a ajouté Belakhel.