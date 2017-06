Célébration de Leïlat el-Qadr à la grande Mosquée d’Alger : Tolérance et réconciliation

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le président de l’Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, et le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, Mourad Medelci, président du Conseil constitutionnel, en présence de membres du gouvernement, de personnalités nationales et cultuelles, du corps diplomatique arabe et musulman, accrédité à Alger, ont présidé, hier soir à la grande Mosquée d’Alger, la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours international d’Alger de récitation du Coran. Les récitants ont décerné une distinction symbolique au Président de la République, remise au Premier ministre, M. Tebboune, en guise de reconnaissance aux efforts louables et constants qu’il a consentis depuis son accession à la magistrature suprême du pays, à titre de soutien et d’encouragement de l’enseignement et de la récitation coranique au profit des jeunes.

Dans le cadre du prêche traditionnel formulé en cette circonstance bénie, l’imam a mis l’accent sur la sainteté de cet événement, insistant sur les vertus de notre attachement aux préceptes de l’islam, source de dignité, de cohésion et d’unité de la nation. Il a aussi rappelé que la stabilité du pays est l’affaire de tous et que l’intérêt général prime l’intérêt individuel, énonçant au passage toutes les initiatives prises en termes de raffermissement de l’islam, par le chef de l’État. L’imam a également loué les vertus de notre référent religieux, fondé sur le principe de modération (la wassatiya) qui a rassemblé la communauté nationale, particulièrement durant les périodes les plus pénibles vécues par notre peuple.